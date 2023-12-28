Водители, внимание: в Кадриорге начнется частичная реконструкция улиц

В ходе реконструкции участка, ведущего к новому хозяйственному корпусу в парке Кадриорг, будут построены проезжая часть и тротуары, а также обновлены подземные коммуникации. Работы повлияют на движение автомобилей и доступ к парковке Кадриоргского стадиона. Водителей просят следовать временным дорожным знакам. Проезд к стадиону и теннисному центру организован через улицы Вейценберги и Мяэкалда.

Вдохновленное исторической оранжереей здание начали строить в октябре 2022 года, работы завершатся в следующем году. Один блок предусмотрен для работы парковых садовников, там же будут расположены офисы и помещения для проведения обучения, а также ремонтная мастерская. Во втором блоке, который впоследствии будет открыт для посетителей, разместится зимний сад и помещение для хранения декоративных растений в зимний период. Также откроется постоянная экспозиция экзотических бабочек и стрекоз – ближайший подобный центр находится в Риге. Особенностью здания станет то, что через крышу можно будет наблюдать за работой садовников в теплице.

Владимир Свет. Фото: Kermo Benrot

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, новое многофункциональное здание позволит представлять ценности парка Кадриорг более систематично.

«Оранжерея – одна из крупнейших инвестиций в развитие парка Кадриорг за последние годы. Хозяйственный корпус станет первым в Эстонии центром экспонирования паркового искусства, который направлен как на посетителей парка, так и на специалистов. Для оранжереи необходимо построить подъездные пути, проложить коммуникации и обновить уличное пространство», - сказал Свет.

Оранжереей называли располагавшуюся в XVII-XVIII вв. в парковом комплексе теплицу, в которой в зимнее время выращивали экзотические растения для царского стола и цветы. Сейчас на этом месте строится хозяйственное здание для садовников парка. По форме оно будет напоминать историческую оранжерею, остатки фундамента которой сохранились под землей до наших дней.

Стоимость работ по реконструкции участка улицы Койдула составит чуть более миллиона евро, из которых 154 000 евро будут покрыты за счет софинансирования Tallinn Vesi AS, а 386 000 евро - Utilitas Tallinn AS. Работы завершатся в июле 2024 года.