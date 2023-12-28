Что изменится в следующем году в налоговой сфере?

2024 год приведет к увеличению ставки НСО и ставки акцизов, у людей пенсионного возраста увеличатся необлагаемые налогом доходы, появится возможность больше отчислять в накопительную пенсию. Земельный налог впервые будет рассчитываться на основе обновленной цены на землю, а льгота на землю под домом будет расширена.
Некоторые налоговые льготы можно будет использовать в последний раз в декларации о доходах, и следует знать, что онлайн-платформы будут передавать информацию о доходах людей в Налогово-таможенный департамент (MTA).
С 1 января ставка налог с оборота (НСО) повысится на 2%. Это просто означает, что если раньше коммерсант должен был заплатить государству два евро НСО за товар стоимостью десять евро, то с января он будет должен платить государству два евро и двадцать центов с той же суммы.
Ставка акциза также увеличивается: коммерсант должен будет платить государству на 0,38 евро больше акцизного сбора за литр крепкого алкоголя (40%) и на 0,08 евро больше акциза за пачку сигарет стоимостью 5 евро.
Необлагаемый налогом доход пенсионеров увеличится, и больше можно будет вкладывать во вторую пенсионную ступень
Для всех людей, которые вступают в пенсионный возраст в 2024 году, будет применяться более высокий необлагаемый налогом доход самого начала года. Необлагаемый налогом доход людей пенсионного возраста увеличится на 72 евро вместе со средней пенсией – в 2024 году необлагаемый налогом доход людей, достигших пенсионного возраста, составит 776 евро в месяц, или 9312 евро в год (в 2023 году было 704 евро в месяц и 8448 евро в год).
Для всех, кто еще не достиг пенсионного возраста, важно знать, что с января 2024 года лицам, присоединившимся ко II ступени, будет разрешено увеличить ставку накопленной пенсионной выплаты с 2% до 4% или 6% по желанию. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в пенсионный регистр или распорядителю счета (01.01.2024–30.11.2024), а новый размер выплат начнет действовать с 1 января 2025 года.
Расширяется налоговая льгота на землю
Не позднее 15 февраля Налогово-таможенный департамент выдаст уведомление о земельном налоге лицу, которое по состоянию на 1 января является собственником или пользователем земли. Хотя стоимость земли в Эстонии выросла в 8,3 раза по сравнению с последней оценкой, в 2024 году земельный налог не вырастет в такой же степени.
Чтобы этого не допустить, были снижены налоговые ставки и установлен так называемый защитный механизм – порог в 10 процентов (или 5 евро). Это означает, что в целом земельный налог не увеличится более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Если 10% меньше 5 евро, земельный налог увеличится на 5 евро.
В 2024 году также сохранятся все существующие налоговые льготы и освобождения. Более того, с 2024 года льгота на землю под домом будет применяться и к земельному участку слитного назначения, если одним из целевых назначений является земля под жилье. Например, при наличии коммерческого помещения на первом этаже многоквартирного дома собственник жилья с 2024 года не будет платить земельный налог за коммерческую землю в этом доме.
Все существующие до сих пор льготы будут сохранены в следующей налоговой декларации
С 01.01.2024 из налогооблагаемого дохода исчезнет право на вычет:
- дополнительного необлагаемого налогом дохода за детей,
- дополнительного необлагаемого налогом дохода за супруга и
- процентов по жилищному кредиту
Это значит, что в декларации о доходах физического лица, поданной за 2023 год в феврале – мае 2024 года, еще есть право производить вычеты, а за 2024 год в феврале – мае 2025 года уже не будет права делать вычеты.
Однако сохраняется право вычесть из налогооблагаемого дохода:
- расходы на обучение и
- пожертвования
до 1200 евро, но не более 50% облагаемого налогом дохода в Эстонии (Закон о подоходном налоге (Закон о подоходном налоге) § 282 ч. 1).
Также сохраняется право вычесть из своего налогооблагаемого дохода дополнительные накопленные пенсионные взносы (III ступень) в размере до 15% от налогооблагаемого дохода, но не более 6000 евро в год.
Платформы и поставщики платежных услуг должны начать передавать данные
Не позднее 31 января онлайн-платформы должны предоставить в MTA данные о продавцах и поставщиках услуг, которые работали на них в 2023 году, а также о полученных ими доходах.
Управляющие платформой обязаны предоставить информацию о продавцах или поставщиках услуг, которые за плату осуществляют через платформу хотя бы одно из следующих действий:
- аренда или сдача в аренду недвижимости или ее части, например, краткосрочная аренда жилья на AirBnB;
- предоставление услуг, основанных на времени или задачах, например, предоставление услуг массажа в Stebby;
- передача вещи, например, продажа украшений ручной работы в Yaga;
- аренда или лизинг транспортных средств, например, аренда автомобиля через Autolevi.
Управляющие платформой должны собирать и предоставлять информацию о действующих на платформе налогообязанных из Эстонии, так и других государств-членов Европейского союза, работающих на платформе. Полученную информацию о налогоплательщиках других государств-членов мы передаем в налоговые органы соответствующих стран. По такому же принципу другие государства-члены также передают нам собранную от управляющих платформ информацию об эстонских налогоплательщиках.
Обязательство по отчетности о человеке применяется к платформе с момента, когда им будет совершено не менее 30 транзакций и/или получена плата в размере более 2000 евро за продажу товара.
В будущем благодаря данным Налогово-таможенный департамент сможет быстрее и эффективнее проверять, действительно ли данные, представленные в декларации о доходах, соответствуют реальным доходам людей. В декларации о доходах физического лица следует декларировать доходы начиная с первой сделки.
Продажа личных вещей, бывших в употреблении, по-прежнему будет освобождена от налоговой ответственности. Такие операции, от которых не получен реальный доход, также не облагаются налогом. Например, если один человек собирает группу людей для заказа товаров из другой страны с целью распределения почтовых расходов, и каждый покупатель получает заказанный товар без дополнительной посреднической платы, то в этом случае организатор группы не получает дохода, с которого надо платить подоходный налог.
Поставщики платежных услуг, такие как, например, кредитные учреждения и платежные учреждения, а также поставщики почтовых услуг, предоставляющие финансовые услуги, также должны начать подавать данные в MTA со следующего года. Информация должна быть передана о получателях, которые получают не менее 25 трансграничных платежей в квартал. Данные необходимо подавать ежеквартально с 1 января 2024 года до конца месяца, следующего за каждым кварталом.
MTA и налоговые органы всех других государств-членов передают собранную информацию в центральную электронную платежную информационную систему Европейского союза (ЕС) CESOP (Центральная электронная система платежной информации), где собранная информация о трансграничных платежах сравнивается с другими европейскими базами данных. Это дает налоговым органам возможность выявлять возможные случаи мошенничества с НСО в электронной коммерции, тем самым помогая увеличить сборы НСО в государствах-членах в целом, а также создать более справедливую конкурентную среду для компаний, занимающихся электронной коммерцией.