Что изменится в следующем году в налоговой сфере?

Расширяется налоговая льгота на землю

Не позднее 15 февраля Налогово-таможенный департамент выдаст уведомление о земельном налоге лицу, которое по состоянию на 1 января является собственником или пользователем земли. Хотя стоимость земли в Эстонии выросла в 8,3 раза по сравнению с последней оценкой, в 2024 году земельный налог не вырастет в такой же степени.

Чтобы этого не допустить, были снижены налоговые ставки и установлен так называемый защитный механизм – порог в 10 процентов (или 5 евро). Это означает, что в целом земельный налог не увеличится более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Если 10% меньше 5 евро, земельный налог увеличится на 5 евро.

В 2024 году также сохранятся все существующие налоговые льготы и освобождения. Более того, с 2024 года льгота на землю под домом будет применяться ​​и к земельному участку слитного назначения, если одним из целевых назначений является земля под жилье. Например, при наличии коммерческого помещения на первом этаже многоквартирного дома собственник жилья с 2024 года не будет платить земельный налог за коммерческую землю в этом доме.

Все существующие до сих пор льготы будут сохранены в следующей налоговой декларации

С 01.01.2024 из налогооблагаемого дохода исчезнет право на вычет:

дополнительного необлагаемого налогом дохода за детей,

дополнительного необлагаемого налогом дохода за супруга и

процентов по жилищному кредиту

Это значит, что в декларации о доходах физического лица, поданной за 2023 год в феврале – мае 2024 года, еще есть право производить вычеты, а за 2024 год в феврале – мае 2025 года уже не будет права делать вычеты.

Однако сохраняется право вычесть из налогооблагаемого дохода:

расходы на обучение и

пожертвования

до 1200 евро, но не более 50% облагаемого налогом дохода в Эстонии (Закон о подоходном налоге (Закон о подоходном налоге) § 282 ч. 1).

Также сохраняется право вычесть из своего налогооблагаемого дохода дополнительные накопленные пенсионные взносы (III ступень) в размере до 15% от налогооблагаемого дохода, но не более 6000 евро в год.