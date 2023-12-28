ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ? ⟩ Снизилась цена на сахар

Крупнейшие торговые сети Эстонии подтвердили, что цена за килограмм тростникового сахара снизилась, причем в качестве причин магазины называют как падение биржевой цены на сахар, так и конкурентное давление, пишет ERR.
«Цена на сахар действительно немного снизилась. Производители сообщили нам о снижении цен на сырье», - сказала Марианн Ярвела, менеджер по связям с общественностью компании Selver.
Ярвела добавила, что с четверга сахар марки Diamant подешевеет на девять процентов. Сахар DanSucker также подешевеет после поступления новой партии.
Подробнее читайте на новостном портале ERR.