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ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕНАМИ? ⟩ Снизилась цена на сахар

rus.postimees.ee
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Сахар.
Сахар. Фото: Andres Teiss

Крупнейшие торговые сети Эстонии подтвердили, что цена за килограмм тростникового сахара снизилась, причем в качестве причин магазины называют как падение биржевой цены на сахар, так и конкурентное давление, пишет ERR.

«Цена на сахар действительно немного снизилась. Производители сообщили нам о снижении цен на сырье», - сказала Марианн Ярвела, менеджер по связям с общественностью компании Selver.

Ярвела добавила, что с четверга сахар марки Diamant подешевеет на девять процентов. Сахар DanSucker также подешевеет после поступления новой партии.

Подробнее читайте на новостном портале ERR.

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