POSTIMEES В ЛЮКСЕМБУРГЕ ⟩ Переводчики Европарламента работают в крепости, окруженной камерами наблюдения

Расположенная на площади более 160 000 квадратных метров шахматная доска офисных зданий объединяет под одной крышей все 3000 рабочих мест Европарламента в Люксембурге. Излюбленными местами прогуливающихся по коридору чиновников являются кафе и самое высокое помещение комплекса, откуда открывается вид на стройку Европейского квартала. Помимо Европарламента, в Люксембурге также находятся Еврокомиссия, Совет, Счетная палата, инвестиционный банк и суды ЕС.

Использование бумаги в этом здании пытаются свести к минимуму, а сортировка мусора проработана до мелочей: каждому виду мусора найдется место. Во всем здании преобладает стекло, а в подземной части просторные конференц-залы заполнены мобильными стульями и столами на колесах.

«Это дальняя комната Европарламента. Здесь находятся офисы администрации парламента. Сами политики и их помощники работают в Брюсселе и Страсбурге. В Люксембурге работают люди, занимающиеся подбором и развитием персонала, бухгалтерским учетом и администрированием, информационными технологиями и, конечно, большинство наших письменных переводчиков», - сказал Шредер.

Роль языков в работе Европарламента

Именно здесь, в здании, возведенном в Европейском квартале Кирхберга, открывается мир переводчиков Европарламента. Всего в Люксембургском Европарламенте работают 3000 чиновников и служащих, две трети из которых занимаются письменным переводом, что показывает, насколько большую роль языки играют в работе парламента.

Все тексты законов ЕС, информационные материалы, предназначенные для граждан, протоколы и стенограммы парламентских заседаний переводятся на 24 официальных языка ЕС. Самый напряженный период для переводчиков - неделя перед ежемесячной пленарной сессией в Страсбурге, когда они должны перевести проекты, вынесенные на голосование евродепутатов в ходе пятидневной сессии, и все поправки, представленные 705 евродепутатами.

Три вопроса Софии Пачеко, многоязычному эксперту отдела переводов Европарламента

София Пачеко. Фото: Madis Veltman

- Сколько языков должен знать переводчик Европарламента?

- Мы переводим с иностранных языков на родные языки, минимальное требование - знание двух иностранных языков на высшем уровне. В среднем переводчики в Европарламенте говорят на четырех-пяти языках. В нашей команде есть переводчики, которые владеют, к примеру, тринадцатью языками.

Я начала свою профессиональную карьеру в 2012 году и переводила тексты с английского, французского и испанского языков на португальский. В день приходится переводить 13-14 страниц.

- Часто ли переводчики в Европарламенте используют искусственный интеллект (ИИ)?

- ИИ очень нам помогает, и сейчас мы даже не представляем, как бы мы обходились без такой опции машинного перевода.

Например, в 2022 году мы перевели 2,9 миллиона страниц текста. Если положить эти страницы друг на друга, стопка достигла бы вершины Эйфелевой башни в Париже. Это вдвое больше, чем мы переводили десять лет назад.

Несмотря на увеличение переводческой работы, количество наших переводчиков не увеличилось, потому что нам помогает ИИ. Машинный перевод иногда приводит к созданию совершенно безупречных текстов. Каждый день мы снабжаем ИИ новыми переводами, и машина все время учится.

В то же время мы должны быть осторожны с теми текстами, которые ориентированы на граждан, потому что иногда они остаются слишком искусственными. Что касается текстов закона, то всегда необходимо проверять, нет ли ошибок, которые повлекут за собой судебный иск.

Поэтому переводчики Европарламента все равно в конечном итоге проверяют все тексты. Ядром нашей службы перевода по-прежнему остаются люди, которым все чаще помогают технологии.

- ИИ учится каждый день. Как будет выглядеть работа службы переводов Европарламента через пять лет?

- Мы рассматриваем технологии как союзника, а не конкурента. Никто не может предсказать, что принесет будущее. Что могу сказать, так это то, что у нас точно нет планов увеличивать количество переводчиков. Вероятно, мы будем меньше переводить и больше сосредоточимся на редактировании текстов машинного перевода и исправлении ошибок.