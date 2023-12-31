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POSTIMEES В ЛЮКСЕМБУРГЕ ⟩ Переводчики Европарламента работают в крепости, окруженной камерами наблюдения

Новые офисы Европарламента были построены в городе Люксембург более десяти лет назад. Фото: Madis Veltman
Мадис Вельтман
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Переводчики Европарламента трудятся в самом современном здании, когда-либо построенном для институтов ЕС.

Люксембург стал одним из почетных мест институтов Евросоюза в середине лета 1952 года: тогда министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга собрались, чтобы решить, где разместить штаб-квартиру европейского сообщества угля и стали, созданного годом ранее. Шла ожесточенная словесная война, ведь все жаждали этой чести. Спор затянулся до полуночи.

«После часовой дискуссии решил высказаться один из старейших политиков в зале, премьер-министр и министр иностранных дел Люксембурга Йозеф Бек. Он предложил выйти из тупика и начать работу во временных помещениях, расположенных в городе Люксембург», - рассказал Postimees руководитель информационного бюро Европарламента в Люксембурге Кристоф Шредер о том, почему часть Европарламента работает в одном из самых маленьких государств-членов ЕС.

Площадь флагов перед новым административным зданием Европарламента в Европейском квартале Люксембурга.
Площадь флагов перед новым административным зданием Европарламента в Европейском квартале Люксембурга. Фото: Madis Veltman

В результате тогдашнего соглашения правительство Люксембурга передало пространство в центре города Европейскому объединению угля и стали, включая, например, железнодорожную компанию. На плато Кирхберг, в нынешнем Европейском квартале, тогда еще росли картофель и капуста.

Чем больше углублялось сотрудничество европейских стран и чем больше стран присоединялось к этому сотрудничеству, тем крупнее становились институты ЕС, и после заключения Соглашения о европейском экономическом сотрудничестве в 1958 году из плато Кирхберг в северо-восточной части города Люксембург стала формироваться постоянная стройплощадка евродомов.

Однако после того как в 1965 году было принято решение о перемещении евродепутатов в Брюссель и Страсбург, Люксембургский Европарламент все же сохранился: в нем даже принимали первый Европейский парламент, избранный прямым голосованием, в период с 1979 по 1983 год.

«Тогда поезд Европарламента наконец-то покинул вокзал Люксембурга и направился в Брюссель, - подтвердил Шредер. - Люксембург был оставлен администрацией Европейского парламента, а в 1980-х годах политики переехали в другие европейские столицы».

Современный комплекс Конрада Аденауэра

10 мая прошлого года в Люксембурге открылся новый современный комплекс зданий Европарламента, который был построен как продолжение старого дома Конрада Аденауэра. От него же новому зданию передалось и историческое название. Ансамбль повторяющихся клонов зданий, размещенный под крышей Европарламента с собственной трамвайной остановкой, частично скрывается под землей и в то же время выглядит как высотный многоэтажный дом.

КОНРАД АДЕНАУЭР

  • Первый канцлер Германии с 1949 по 1963 год.
     
  • Перед Второй мировой войной он стал самым молодым мэром Кельна. Он занял пост канцлера в возрасте 73 лет, оставаясь на нем следующие 14 лет своей жизни.
     
  • Юрист по образованию, один из основателей Христианско-демократического союза Германии и один из основателей ЕС.
     
  • Подчеркнул, что хорошие отношения между Германией и Францией - это снова политического объединения Европы. Он считал, что прочного мира в Европе можно достичь, объединив Европу.
     
  • Участвовал в создании Европейского сообщества угля и стали в 1951 году, которое заложило основу дальнейшего экономического и политического сотрудничества между европейскими странами, то есть будущего Евросоюза.
     
  • Помог подписать Соглашение о Европейском экономическом сотрудничестве 1957 года.

Масштабное строительство самого нового помещения началось в 2012 году: изначально планировалось переместить все разбросанные по Люксембургу части Европарламента под одну крышу в течение пяти лет.

«В большинстве зданий расположены офисы, но у нас также есть учебный центр, медицинский центр, спортивные залы, библиотека и большой подземный визит-центр, где мы можем рассказать людям о работе Европарламента и функционировании ЕС», - пояснил Шредер.

На первом этаже Европейского парламента в атриуме расположено кафе, слева - выставочные экспозиции, справа - учебный центр. Сотрудники Европейского парламента, работающие в Люксембурге, наиболее заинтересованы в изучении и совершенствовании своих навыков владения иностранными языками.
На первом этаже Европейского парламента в атриуме расположено кафе, слева - выставочные экспозиции, справа - учебный центр. Сотрудники Европейского парламента, работающие в Люксембурге, наиболее заинтересованы в изучении и совершенствовании своих навыков владения иностранными языками. Фото: Madis Veltman

Завершение строительства все откладывалось, пока и вовсе не остановилось на фоне пандемии коронавируса. Все сотрудники наконец-то смогут переехать в новые офисные помещения к Пасхе следующего года, как раз перед выборами в Европарламент. Между зданиями расположены зеленые зоны, где-то на площади перед домом размещают ульи, которые пережили дождливую и туманную люксембургскую зиму.

В этом здании вы не найдете больших офисных помещений с открытой планировкой - у каждого сотрудника отдельное рабочее место, то есть комнатка с именной табличкой. Все светлое и стерильное. Между кафе и переговорными уголками расположены рабочие места с белыми стенами, где, в зависимости от поставленной задачи, сотрудники Европарламента сидят в одиночку, группами по два, три или четыре человека.

«Под землей весь комплекс зданий взаимосвязан. Четыре этажа подземные. Все здание доступно для людей с ограниченными возможностями передвижения, слепых и слабовидящих», - отметил Шредер. Прежде чем приступить к работе в Европарламенте, каждый должен пройти медицинский осмотр, а затем, при необходимости, под нужды сотрудника с особыми потребностями будет адаптирована мебель в помещении.

Пятиэтажные офисы, расположенные под одной крышей, увенчаны 17-этажной башней, вид с которой дает представление о размерах администрации Европейского парламента. Внешняя сторона здания тщательно освещена камерами наблюдения, при входе применяются те же меры безопасности, что и в большинстве госучреждениях, а все люди, входящие в здание, проходят тщательный досмотр.

Расположенная на площади более 160 000 квадратных метров шахматная доска офисных зданий объединяет под одной крышей все 3000 рабочих мест Европарламента в Люксембурге. Излюбленными местами прогуливающихся по коридору чиновников являются кафе и самое высокое помещение комплекса, откуда открывается вид на стройку Европейского квартала. Помимо Европарламента, в Люксембурге также находятся Еврокомиссия, Совет, Счетная палата, инвестиционный банк и суды ЕС.
Расположенная на площади более 160 000 квадратных метров шахматная доска офисных зданий объединяет под одной крышей все 3000 рабочих мест Европарламента в Люксембурге. Излюбленными местами прогуливающихся по коридору чиновников являются кафе и самое высокое помещение комплекса, откуда открывается вид на стройку Европейского квартала. Помимо Европарламента, в Люксембурге также находятся Еврокомиссия, Совет, Счетная палата, инвестиционный банк и суды ЕС. Фото: Madis Veltman

Использование бумаги в этом здании пытаются свести к минимуму, а сортировка мусора проработана до мелочей: каждому виду мусора найдется место. Во всем здании преобладает стекло, а в подземной части просторные конференц-залы заполнены мобильными стульями и столами на колесах.

«Это дальняя комната Европарламента. Здесь находятся офисы администрации парламента. Сами политики и их помощники работают в Брюсселе и Страсбурге. В Люксембурге работают люди, занимающиеся подбором и развитием персонала, бухгалтерским учетом и администрированием, информационными технологиями и, конечно, большинство наших письменных переводчиков», - сказал Шредер.

Подземный конференц-центр в здании Европарламента в Люксембурге.
Подземный конференц-центр в здании Европарламента в Люксембурге. Фото: Madis Veltman

Роль языков в работе Европарламента

Именно здесь, в здании, возведенном в Европейском квартале Кирхберга, открывается мир переводчиков Европарламента. Всего в Люксембургском Европарламенте работают 3000 чиновников и служащих, две трети из которых занимаются письменным переводом, что показывает, насколько большую роль языки играют в работе парламента.

Все тексты законов ЕС, информационные материалы, предназначенные для граждан, протоколы и стенограммы парламентских заседаний переводятся на 24 официальных языка ЕС. Самый напряженный период для переводчиков - неделя перед ежемесячной пленарной сессией в Страсбурге, когда они должны перевести проекты, вынесенные на голосование евродепутатов в ходе пятидневной сессии, и все поправки, представленные 705 евродепутатами.

Три вопроса Софии Пачеко, многоязычному эксперту отдела переводов Европарламента

София Пачеко.
София Пачеко. Фото: Madis Veltman

 - Сколько языков должен знать переводчик Европарламента?

- Мы переводим с иностранных языков на родные языки, минимальное требование - знание двух иностранных языков на высшем уровне. В среднем переводчики в Европарламенте говорят на четырех-пяти языках. В нашей команде есть переводчики, которые владеют, к примеру, тринадцатью языками.

Я начала свою профессиональную карьеру в 2012 году и переводила тексты с английского, французского и испанского языков на португальский. В день приходится переводить 13-14 страниц.

- Часто ли переводчики в Европарламенте используют искусственный интеллект (ИИ)?

- ИИ очень нам помогает, и сейчас мы даже не представляем, как бы мы обходились без такой опции машинного перевода.

Например, в 2022 году мы перевели 2,9 миллиона страниц текста. Если положить эти страницы друг на друга, стопка достигла бы вершины Эйфелевой башни в Париже. Это вдвое больше, чем мы переводили десять лет назад.

Несмотря на увеличение переводческой работы, количество наших переводчиков не увеличилось, потому что нам помогает ИИ. Машинный перевод иногда приводит к созданию совершенно безупречных текстов. Каждый день мы снабжаем ИИ новыми переводами, и машина все время учится.

В то же время мы должны быть осторожны с теми текстами, которые ориентированы на граждан, потому что иногда они остаются слишком искусственными. Что касается текстов закона, то всегда необходимо проверять, нет ли ошибок, которые повлекут за собой судебный иск.

Поэтому переводчики Европарламента все равно в конечном итоге проверяют все тексты. Ядром нашей службы перевода по-прежнему остаются люди, которым все чаще помогают технологии.

- ИИ учится каждый день. Как будет выглядеть работа службы переводов Европарламента через пять лет?

- Мы рассматриваем технологии как союзника, а не конкурента. Никто не может предсказать, что принесет будущее. Что могу сказать, так это то, что у нас точно нет планов увеличивать количество переводчиков. Вероятно, мы будем меньше переводить и больше сосредоточимся на редактировании текстов машинного перевода и исправлении ошибок.

В Люксембурге также есть типография, издающая «Официальный журнал Европейского союза», где публикуются тексты законов ЕС в окончательном виде.

Сегодняшние парламентские дебаты проходят в Брюсселе и Страсбурге, а для их поддержки в Европарламенте нанимаются переводчики. В Бельгии и Франции депутатов Европарламента также поддерживают местные переводчики-фрилансеры.

«У людей, которые работают в этом здании, очень разные трудовые договоры и стаж. Перемещение людей между различными институтами ЕС - это нормально. Я начинал в Еврокомиссии, где проработал восемь лет, а сейчас одиннадцатый год нахожусь в Европарламенте», - пояснил Шредер.

В 1970 году в Люксембурге работало несколько сотен чиновников, а сейчас их более трех тысяч. Существует множество трудовых договоров, по которым люди нанимаются на неполный рабочий день или на фиксированный срок.

В здании парламента Люксембурга есть отдельные рабочие помещения для заседаний парламентских комиссий и фракций.
В здании парламента Люксембурга есть отдельные рабочие помещения для заседаний парламентских комиссий и фракций. Фото: Madis Veltman

В Европарламенте уже думают о расширении и набирают переводчиков из Украины. 

Однако сами политики, избранные в Европарламент, обычно не работают в Люксембурге. Если им все же доведется побывать в Люксембурге на заседании комиссии или фракции, они могут воспользоваться залами заседаний Европарламента с прекрасным видом на верхнем этаже здания Кирхберг.

«Хотя сейчас в Брюсселе происходит больше событий, Люксембург остается частью генезиса ЕС. Просто потому что премьер-министр и министр иностранных дел Люксембурга однажды сделал такое предложение в полночь», - подытожил Шредер.

В хорошую погоду с 17-го этажа здания Европарламента в Люксембурге можно увидеть Францию, Германию и Бельгию.
В хорошую погоду с 17-го этажа здания Европарламента в Люксембурге можно увидеть Францию, Германию и Бельгию. Фото: Madis Veltman
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