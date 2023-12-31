POSTIMEES В ЛЮКСЕМБУРГЕ ⟩ Переводчики Европарламента работают в крепости, окруженной камерами наблюдения

Переводчики Европарламента трудятся в самом современном здании, когда-либо построенном для институтов ЕС.
Люксембург стал одним из почетных мест институтов Евросоюза в середине лета 1952 года: тогда министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга собрались, чтобы решить, где разместить штаб-квартиру европейского сообщества угля и стали, созданного годом ранее. Шла ожесточенная словесная война, ведь все жаждали этой чести. Спор затянулся до полуночи.
«После часовой дискуссии решил высказаться один из старейших политиков в зале, премьер-министр и министр иностранных дел Люксембурга Йозеф Бек. Он предложил выйти из тупика и начать работу во временных помещениях, расположенных в городе Люксембург», - рассказал Postimees руководитель информационного бюро Европарламента в Люксембурге Кристоф Шредер о том, почему часть Европарламента работает в одном из самых маленьких государств-членов ЕС.
В результате тогдашнего соглашения правительство Люксембурга передало пространство в центре города Европейскому объединению угля и стали, включая, например, железнодорожную компанию. На плато Кирхберг, в нынешнем Европейском квартале, тогда еще росли картофель и капуста.
Чем больше углублялось сотрудничество европейских стран и чем больше стран присоединялось к этому сотрудничеству, тем крупнее становились институты ЕС, и после заключения Соглашения о европейском экономическом сотрудничестве в 1958 году из плато Кирхберг в северо-восточной части города Люксембург стала формироваться постоянная стройплощадка евродомов.
Однако после того как в 1965 году было принято решение о перемещении евродепутатов в Брюссель и Страсбург, Люксембургский Европарламент все же сохранился: в нем даже принимали первый Европейский парламент, избранный прямым голосованием, в период с 1979 по 1983 год.