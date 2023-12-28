ГАЛЕРЕЯ ⟩ В церкви устроили праздник для бездомных и малообеспеченных людей

НКО Oleviste Hoolekanne организует рождественские елки для бездомных и малообеспеченных людей уже на протяжении двадцати лет. «Люди, которые нуждаются, также хотят испытать радость Рождества, слушать рождественскую музыку, общаться и слышать рождественское послание. На бесплатный рождественский концерт и рождественский обед с радостью приходят люди из приютов и социальных домов для малообеспеченных слоев населения. Но также приходят и из домов, где испытывают нужду. К нам приходят семьи с детьми, которым действительно нужна помощь в еде», - сказала основатель Oleviste Hoolekanne Рийна Солман («Отечество»).