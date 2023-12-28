Чт, 28.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В церкви устроили праздник для бездомных и малообеспеченных людей

rus.postimees.ee
Copy

В церкви Олевисте в Таллинне в четверг были организованы богослужение, концерт и  обед для бездомных и малообеспеченных.

НКО Oleviste Hoolekanne организует рождественские елки для бездомных и малообеспеченных людей уже на протяжении двадцати лет. «Люди, которые нуждаются, также хотят испытать радость Рождества, слушать рождественскую музыку, общаться и слышать рождественское послание. На бесплатный рождественский концерт и рождественский обед с радостью приходят люди из приютов и социальных домов для малообеспеченных слоев населения. Но также приходят и из домов, где испытывают нужду. К нам приходят семьи с детьми, которым действительно нужна помощь в еде», - сказала основатель Oleviste Hoolekanne Рийна Солман («Отечество»).

Она отметила, что повышение стоимости жизни и рост безработицы поставили многие ранее справлявшиеся семьи и домохозяйства в трудное положение, и людей, испытывающих нужду и нуждающихся в помощи с едой, стало больше, чем раньше.

«Поэтому Oleviste Hoolekanne и в эту зиму организовало рождественскую радость для бездомных и малообеспеченных людей, устроив рождественский концерт и предложив рождественский обед. Для каждого человека от Oleviste Hoolekanne также приготовлен пакет с конфетами», - сказала Солман.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх