ГАЛЕРЕЯ ⟩ В церкви устроили праздник для бездомных и малообеспеченных людей

В церкви Олевисте в Таллинне в четверг были организованы богослужение, концерт и обед для бездомных и малообеспеченных.
НКО Oleviste Hoolekanne организует рождественские елки для бездомных и малообеспеченных людей уже на протяжении двадцати лет. «Люди, которые нуждаются, также хотят испытать радость Рождества, слушать рождественскую музыку, общаться и слышать рождественское послание. На бесплатный рождественский концерт и рождественский обед с радостью приходят люди из приютов и социальных домов для малообеспеченных слоев населения. Но также приходят и из домов, где испытывают нужду. К нам приходят семьи с детьми, которым действительно нужна помощь в еде», - сказала основатель Oleviste Hoolekanne Рийна Солман («Отечество»).
Она отметила, что повышение стоимости жизни и рост безработицы поставили многие ранее справлявшиеся семьи и домохозяйства в трудное положение, и людей, испытывающих нужду и нуждающихся в помощи с едой, стало больше, чем раньше.
«Поэтому Oleviste Hoolekanne и в эту зиму организовало рождественскую радость для бездомных и малообеспеченных людей, устроив рождественский концерт и предложив рождественский обед. Для каждого человека от Oleviste Hoolekanne также приготовлен пакет с конфетами», - сказала Солман.