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Eesti Gaas продолжает снижать цену на газ

rus.postimees.ee
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Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик. Фото: Postimees

Eesti Gaas, крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания в балтийско-финском регионе, в январе снижает цену гибкого пакета для домашних потребителей на 20% процентов по сравнению с декабрем, а в феврале дополнительно еще почти на 20% – новая цена в феврале составит 0,495 евро/м³, включая налог с оборота.

«Наступающий год снизит цену на газ почти вполовину: рынок в целом успокаивается, и газ снова стал доступным – в разы дешевле по сравнению с прошлым отопительным сезоном», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«Ситуация с безопасностью поставок хорошая – новые маршруты поставок с запада проложены и резервуары полны. А поскольку зима пока теплая, прямо сейчас газа в Европе даже больше, чем нужно», - добавил Каасик.

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но вот уже почти полтора года это направление закрыто и произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве.

В завершающемся году компания Eesti Gaas более чем утроила поставки LNG – вместо прошлогодних пяти судов компания доставила в регион 18 партий LNG за год. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан). На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.

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