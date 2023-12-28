РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ Плата за парковку взимается также с автомобилей с работающим двигателем

Спор начался после того, как контролер парковки AS Ühisteenused выписал штраф в размере 20 евро автомобилю, стоящему на платной парковке в Таллинне с работающим двигателем и включенными фарами. Контролер выписал штраф за просроченную оплату парковки, так как за автомобиль не была уплачена плата за парковку.