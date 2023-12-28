Таллиннский окружной суд постановил, что оставление автомобиля с работающим двигателем и включенными фарами на платной парковке считается парковкой и не освобождает водителя автомобиля от обязанности оплаты парковки.
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РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ Плата за парковку взимается также с автомобилей с работающим двигателем
Спор начался после того, как контролер парковки AS Ühisteenused выписал штраф в размере 20 евро автомобилю, стоящему на платной парковке в Таллинне с работающим двигателем и включенными фарами. Контролер выписал штраф за просроченную оплату парковки, так как за автомобиль не была уплачена плата за парковку.