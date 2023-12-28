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РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ Плата за парковку взимается также с автомобилей с работающим двигателем

Андрес Эйнманн
, ежедневный редактор новостей Эстонии
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Таллиннский окружной суд постановил, что оставление автомобиля с работающим двигателем и включенными фарами на платной парковке не освобождает водителя от платы за парковку.
Таллиннский окружной суд постановил, что оставление автомобиля с работающим двигателем и включенными фарами на платной парковке не освобождает водителя от платы за парковку. Фото: Elmo Riig

Таллиннский окружной суд постановил, что оставление автомобиля с работающим двигателем и включенными фарами на платной парковке считается парковкой и не освобождает водителя автомобиля от обязанности оплаты парковки.

Спор начался после того, как контролер парковки AS Ühisteenused выписал штраф в размере 20 евро автомобилю, стоящему на платной парковке в Таллинне с работающим двигателем и включенными фарами. Контролер выписал штраф за просроченную оплату парковки, так как за автомобиль не была уплачена плата за парковку.

Владелец транспортного средства OÜ Tarkin оспорил решение о штрафе в Таллиннском административном суде, указав, что водитель автомобиля не парковал его, а остановился, чтобы выбросить мусор.

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