ВИДЕО ⟩ Женщина в центре Риги продемонстрировала «мастер-класс» по парковке

В четверг, 28 декабря, в социальных сетях появилось видео с «мастер-классом» по парковке в исполнении владелицы Mercedes, сообщает RUS.TVNET.
Видео было опубликовано в социальной сети Х (бывший Twitter). Вместо того, чтобы искать платное парковочное место на обочине дороги на улице Сколас, водитель черного Mercedes припарковала свой автомобиль, полностью перегородив велосипедную полосу.
За такое нарушение водителю выносится предупреждение или штраф в размере 30 евро.
Kur tādi rodas? 🤔 pic.twitter.com/y78ks1LSL0— Kaspars Kursišs (@kurkaspars) December 28, 2023