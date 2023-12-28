Чт, 28.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ Женщина в центре Риги продемонстрировала «мастер-класс» по парковке

rus.tvnet.lv
Copy
Женщина в центре Риги продемонстрировала "мастер-класс" по парковке
Женщина в центре Риги продемонстрировала "мастер-класс" по парковке Фото: Ekrānuzņēmums no video

В четверг, 28 декабря, в социальных сетях появилось видео с «мастер-классом» по парковке в исполнении владелицы Mercedes, сообщает RUS.TVNET.

Видео было опубликовано в социальной сети Х (бывший Twitter). Вместо того, чтобы искать платное парковочное место на обочине дороги на улице Сколас, водитель черного Mercedes припарковала свой автомобиль, полностью перегородив велосипедную полосу.

За такое нарушение водителю выносится предупреждение или штраф в размере 30 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх