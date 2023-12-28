Пожилая пара спасла тонущего школьника в реке

В среду, в обед в городе Тюри на берегу реки Пярну у моста Койдула пожилая пара услышала крик и поспешила на помощь школьнику, который провалился в ледяную воду.
Сын пожилой пары Ристо Тырв, который сейчас работает руководителем Спасательного департамента в Тарту, рассказал, что, по рассказу родителей, ребенок упал в воду примерно в ста метрах от моста. «Родители услышали крик и спустились к реке, людям за 70, и им было не просто, поэтому потребовалось больше времени», – рассказал Ристо Тырв. «Там было двое детей. Один ребенок упал в воду, держался за пучки травы на берегу и не смог выбраться из реки своими силами. Если бы моя мать была там одна, она бы не смогла вытащить ребенка, но, к счастью, отец был с ней».
В месте падения льда не было, течение было быстрым, а край берега тоже был заснеженным и скользким, т. е. таким, что кому-либо было бы трудно оттуда выбраться самостоятельно.
Родители предположили, что дети могли быть дошкольного возраста. «Дети были очень благодарны, но в то же время испугались, опасаясь, что из-за случившегося дома будет большой скандал», – сказал руководитель Спасательного департамента. «По их собственным словам, дети были не из Тюри, хотя у них было жилье неподалеку. К тому времени, как мои родители вернулись на дорогу, дети уже убежали».
Пожилую пару волновала судьба быстро убежавших с места происшествия детей, поэтому Ристо Тырв обратился к людям в социальных сетях. «Мы хотим знать, все ли в порядке с детьми», – написал руководитель Спасательного департамента.
По мнению Ристо, из этой истории можно извлечь много уроков. «Все закончилось хорошо, родители смогли вытащить ребенка из реки и сами не попали в беду. В неожиданные моменты все происходит чрезвычайно быстро и мысль о том, что «что будет, если я не смогу решить эту ситуацию самостоятельно» даже не приходит мне в голову, или все внимание направлено на человека, нуждающегося в помощи и возможные дополнительные опасности могут остаться незамеченными. В любом случае разумно всегда сообщать в службу спасения/скорую помощь/полицию по телефону 112», – сказал Ристо Тырв.
Если учесть, что на улице зима, минусовая температура, а вода холодная, нужно помнить, что каждая секунда на счету. «В таких условиях человек может продержаться несколько минут», – заявил Тырв. «Независимо от того, является ли мотивацией незнание или поиск острых ощущений, детям труднее осознать пределы опасности».
Как спасти человека провалившегося под лед
- Постарайся не впадать в панику;
- При возможности позвони по номеру 112 или попроси кого-нибудь вызвать помощь;
- Приближайся к человеку, находящемуся в проруби, по им же протоптанной тропе. В этом случае ты будешь знать, что раз лед выдержал его вес на этом отрезке, то и ты сможешь беспрепятственно приблизиться к нуждающемуся в помощи.
- Направляясь спасать человека, прислушивайся к состоянию ледяного покрова. Если услышишь, что лед трещит под ногами, это значит, лед недостаточно прочен и дальнейшее передвижение в этом направлении опасно!
- За два-три метра до края проруби ложись на живот и дальше двигайся ползком. Таким образом, ты распределишь массу своего тела равномерно по поверхности льда и не провалишься под лед;
- Протяни человеку, находящемуся в проруби, какой-нибудь предмет (прихваченную ветку, доску итд). Если нет ничего другого под рукой , то тогда подойдет например твоя куртка;
- Если человек, находящийся в проруби, не сможет своими обледенелыми пальцами ухватиться за протянутый ему предмет, то попробуй осторожно подползти к нему поближе и за что-то его ухватить.
- Если сможешь вытащить человека из воды на край проруби, сразу не пытайтесь встать, а ползите или перекатывайтесь по льду до безопасного места. Если пострадавший не сможет ползти, тогда нужно будет его тащить за собой.
- Позаботься о том, чтобы вы быстрее попали бы в тепло и смогли снять мокрую одежду.
Источник: Päästeamet