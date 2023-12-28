Пожилая пара спасла тонувшего в реке школьника

Сын пожилой пары, Ристо Тырв, который сейчас работает руководителем Спасательного департамента в Тарту, рассказал, что, по рассказу родителей, ребенок упал в воду примерно в ста метрах от моста. «Родители услышали крик и спустились к реке, людям за 70, и им было непросто, поэтому потребовалось больше времени, – рассказал Ристо Тырв. – Там было двое детей. Один ребенок упал в воду, держался за пучки травы на берегу и не смог выбраться из реки своими силами. Если бы моя мать была там одна, она бы не смогла вытащить ребенка, но, к счастью, отец был с ней».

В месте падения льда не было, течение было быстрым, а край берега тоже был заснеженным и скользким, т. е. таким, что кому-либо было бы трудно оттуда выбраться самостоятельно.

Родители предположили, что дети могли быть дошкольного возраста. «Дети были очень благодарны, но в то же время испугались, опасаясь, что из-за случившегося дома будет большой скандал, – сказал руководитель Спасательного департамента. – По их собственным словам, дети были не из Тюри, хотя у них было жилье неподалеку. К тому времени, как мои родители вернулись на дорогу, дети уже убежали».