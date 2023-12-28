У СОСЕДЕЙ ⟩ В двух городах Финляндии подешевели квартиры

В ноябре цены на вторичное жилье снизились по всей стране почти на 3,9% по сравнению с прошлым годом, но выросли на 1,4% по сравнению с октябрем, сообщает Статистический центр Финляндии.

Снижение цен по сравнению с прошлым годом было особенно заметно в Вантаа, где цены на вторичное жилье упали на 7,9%, и в Хельсинки, где цены снизились на 6%.

В шести крупнейших городах цены на вторичное жилье упали на 5,1% по сравнению с ноябрем прошлого года.

За пределами крупных городов цены снизились всего на 1,6%.