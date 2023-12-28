Чт, 28.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

У СОСЕДЕЙ ⟩ В двух городах Финляндии подешевели квартиры

rus.postimees.ee
Copy
Недвижимость в Хельсинки.
Недвижимость в Хельсинки. Фото: Вера Копти.

В Финляндии наблюдается понижение цен на квартиры. Это коснулось вторичного жилья в двух городах, передает YLE.

В ноябре цены на вторичное жилье снизились по всей стране почти на 3,9% по сравнению с прошлым годом, но выросли на 1,4% по сравнению с октябрем, сообщает Статистический центр Финляндии.

Снижение цен по сравнению с прошлым годом было особенно заметно в Вантаа, где цены на вторичное жилье упали на 7,9%, и в Хельсинки, где цены снизились на 6%.

В шести крупнейших городах цены на вторичное жилье упали на 5,1% по сравнению с ноябрем прошлого года.

За пределами крупных городов цены снизились всего на 1,6%. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх