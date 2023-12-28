Джипси Роуз Бланчард, осужденная за убийство матери, досрочно освобождена из тюрьмы

Тридцатидвухлетняя Джипси Роуз Бланчард была признана виновной в убийстве второй степени своей родной матери, Ди Ди Бланчард, в Миссури в 2015 году. После нескольких лет жестокого обращения со стороны матери и ряда ненужных инвазивных операций, Джипси вместе со своим бойфрендом Николасом Годеджоном спланировала убийство Ди Ди.

Это громкое дело вызвало повышенный интерес СМИ и породило ряд документальных сериалов и телешоу. Джипси Роуз Бланчард вышла из исправительного центра Чилликот в штате Миссури рано утром в четверг, 28 декабря, отбыв семь лет из десятилетнего срока. Ее бойфренд Николас Годеджон отбывает пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, пишет новостной портал BBC.

Годеджон зарезал Ди Ди Бланчард ножом, который дала ему Джипси, и они вдвоем скрылись с места преступления. Джипси Роуз Бланчард и ее бойфренд были арестованы в 600 милях от места преступления, в Висконсине, где жил Годеджон.

Убийство было мотивировано тем, что Ди Ди Бланчард рассказала людям, будто ее дочь была тяжелым инвалидом с множеством заболеваний, включая эпилепсию, лейкемию и мышечную дистрофию. Она получала поддержку от благотворительных организаций и обращалась к десяткам врачей для того, чтобы те лечили Джипси. Она врала, что дочь моложе, чем та была самом деле, и подвергала ее ненужным медицинским процедурам.

Джипси Роуз пользовалась инвалидным креслом и кислородным баллоном, хотя могла ходить и не имела проблем с дыханием.

«Вещи не всегда такие, какими кажутся. Это трагическое событие, окруженное тайной и обманом общественности», - сказал шериф Джим Арнотт в 2015 году, рассказывая о мошенничестве матери.