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Ожидания от представителя правительства в Ида-Вирумаа остаются высокими

Аймар Алтосаар
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Яанус Пурга.
Яанус Пурга. Фото: Raul Mee

Яанус Пурга, начавший в октябре в качестве представителя правительства в Ида-Вирумаа, уже получил первые положительные отзывы о своей работе, подтвердил региональный министр Мадис Каллас.

Каллас рассказал Postimees, что единственной задачей Пурга в первый период было получение денег из структурных фондов, и у него это отлично получилось. «Мне было трудно привыкнуть к его взглядам на частный сектор и быстрым переменам, но, возможно, это то, что нужно. Он не дает мне на раздумья два дня, а хочет получить ответы немедленно».

В середине декабря Пурга, ранее входивший в правление Viru Keemia Group, а также известный как один из основателей и руководителей SA Rohetiiger, возглавил руководящую команду Фонда справедливого перехода.

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