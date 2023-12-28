Ожидания от представителя правительства в Ида-Вирумаа остаются высокими

Каллас рассказал Postimees, что единственной задачей Пурга в первый период было получение денег из структурных фондов, и у него это отлично получилось. «Мне было трудно привыкнуть к его взглядам на частный сектор и быстрым переменам, но, возможно, это то, что нужно. Он не дает мне на раздумья два дня, а хочет получить ответы немедленно».