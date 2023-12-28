БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ⟩ Агентство окружающей среды предупреждает о сложных дорожных условиях

Ночью сильный снег и мокрый снег достигнут Центральной и Восточной Эстонии, после полуночи там также осадки перейдут в дождь, местами будет идти ледяной дождь. Во многих местах ожидается туман и большая опасность гололеда.

Поэтому по всей Эстонии было объявлено предупреждение первого уровня, что означает необходимость быть внимательным при передвижении.

Агентство окружающей среды выпустило предупреждение о погоде первого уровня для всей Эстонии. Фото: Keskkonnaagentuur

Участникам дорожного движения следует учитывать, что зимние дорожные условия переменчивы и при планировании поездки необходимо запасаться большим количеством времени, при необходимости снижать скорость движения, избегать опасных маневров и сохранять безопасную дистанцию.