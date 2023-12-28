Министерство климата пытается продать авиакомпанию Nordica

«Перед Рождеством первые материалы были разосланы заинтересованным лицам, а более подробную обратную связь мы ожидаем в первые недели января. Процесс стал немного более официальным», - рассказал ERR заместитель секретаря по вопросам мобильности Министерства климата Сандер Салму.

Если в ноябре и декабре прошли встречи с заинтересованными сторонами, то сейчас, по словам Салму, компания Superia, консультирующая по продаже, разослала предварительную информацию семи возможным заинтересованным сторонам. По словам Салму, все семь возможных покупателей - европейские компании.