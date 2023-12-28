ПРОГНОЗ ⟩ Что произойдет на энергетических рынках в предстоящем году?

Аналитики надеются, что в отношении цен на энергоресурсы самые большие колебания останутся позади. Предполагается, что нефтяной рынок будет в балансе, спрос замедлится, но, в то же время, Саудовская Аравия будет пытаться продолжить ценовую войну за счет сокращения производства. Также на газовом рынке после двух крайне волатильных лет наступит более спокойный период.