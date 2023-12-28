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ПРОГНОЗ ⟩ Что произойдет на энергетических рынках в предстоящем году?

Эркки Эрилайд
, экономический журналист
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Норвежский танкер MT Strinda, атакованный беспилотником в Красном море 12 декабря. Иллюстративное фото.
Норвежский танкер MT Strinda, атакованный беспилотником в Красном море 12 декабря. Иллюстративное фото. Фото: Handout

Аналитики надеются, что в отношении цен на энергоресурсы самые большие колебания останутся позади. Предполагается, что нефтяной рынок будет в балансе, спрос замедлится, но, в то же время, Саудовская Аравия будет пытаться продолжить ценовую войну за счет сокращения производства. Также на газовом рынке после двух крайне волатильных лет наступит более спокойный период.

Если цена за баррель нефти марки Brent завершит текущий год на уровне около 80 долларов, где она начиналась в январе, то сегодня фьючерсы на газ в Европе почти в три раза дешевле, чем в начале года.

За год на семь процентов упали и цены на выбросы CO2 в Европе, что означает, что помимо падения цен на ископаемое топливо, благодаря этому также стало немного дешевле производить электроэнергию. Однако предполагается, что, например, рост солнечной энергетики замедлится из-за насыщения рынка, высоких технологических затрат и низких маржинальных прибылей. Все больше внимания уделяется атомной энергии, пишет Oilprice.com.

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