ПРОГНОЗ ⟩ Что произойдет на энергетических рынках в предстоящем году?

Аналитики надеются, что в отношении цен на энергоресурсы самые большие колебания останутся позади. Предполагается, что нефтяной рынок будет в балансе, спрос замедлится, но, в то же время, Саудовская Аравия будет пытаться продолжить ценовую войну за счет сокращения производства. Также на газовом рынке после двух крайне волатильных лет наступит более спокойный период.
Если цена за баррель нефти марки Brent завершит текущий год на уровне около 80 долларов, где она начиналась в январе, то сегодня фьючерсы на газ в Европе почти в три раза дешевле, чем в начале года.