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Мать ребенка, у которого в возрасте нескольких месяцев диагностировали рак: произошло худшее, чего я могла бояться

Александра Саарнийт
, журналист
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Донорский костный мозг Кусти оказался для него наиболее подходящим, и родители посмеялись над тем, что, хотя раньше у сына была та же группа крови, что у матери, после трансплантации он случайно получил ту же группу крови, что у отца.
Донорский костный мозг Кусти оказался для него наиболее подходящим, и родители посмеялись над тем, что, хотя раньше у сына была та же группа крови, что у матери, после трансплантации он случайно получил ту же группу крови, что у отца. Фото: Eero Vabamägi

Если год назад редкий диагноз, поставленный мальчику в возрасте нескольких месяцев, полностью перевернул жизнь семьи, то сегодня ребенок бегает как ни в чем не бывало. Пройдя через испытания, семья теперь прекрасно знает цену счастью.

19 декабря прошлого года, когда Грете Эйхе праздновала Рождество дома со своими коллегами, ее муж Индрек Айхе обнаружил, что в подгузнике их месячного сына Эрнста Августа, которого в семье называют Кусти, были только сгустки крови. Для родителей прозвучал тревожный звонок.

Только что прочитав статью о воспалительном заболевании кишечника и описание точно соответствовало наблюдавшемуся у Кусти, позвонили на консультационную линию семейного врача, откуда врач узнал, твердый ли у ребенка живот или нет. Грете и Индрек нащупали яйцо в левой части живота. «В тот момент мне казалось, что это конец света – думать, что у нашего ребенка может быть воспалительное заболевание кишечника», – вспоминает Грете.

Накануне Рождества мы с сыном пошли сдать анализы семейному врачу, который заодно направил Кусти на дальнейшее обследование в Таллиннскую детскую больницу. Там говорилось, что яйцо внутри желудка представляет собой увеличенную селезенку. «До этого момента мы действительно не могли даже бояться чего-то очень плохого. Потом сказали, что результаты анализов крови тревожные и мы останемся в больнице. Я впервые за дверью сказала Индреку, что же будет, если у нашего сына обнаружится рак...» – вспоминала мама ребенка.

Потом, по словам родителей, начались большие хлопоты: снова анализы крови, мочи. Ожидание казалось бесконечным, пока не появилась заведующая отделением гематологии-онкологии Кадри Сакс и сказала, что анализы показали рак крови, лейкемию. «Меня как будто кирпичом по голове ударили... Ему было три с половиной месяца. Мой первый ребенок. Я еще не оправилась от родов и не привыкла к материнству», – говорит Грете.

Она рассуждает, что, когда рождается первый ребенок, с ними носятся по кружкам для младенцев, кафе, пытаются его социализировать. Они тоже купили для Кусти модную коляску, так сказать, для кафе, но, к сожалению, вместо этого она оказалась больничной коляской.

Поддержите онкобольных детей в Эстонии

  • Позвоните 900 2150, пожертвуйте 5 евро.
  • Позвоните 900 2110, пожертвуйте 10 евро.
  • Позвоните 900 2125, пожертвуйте 25 евро.
  • Сделать постоянное пожертвование можно также на сайте Эстонского союза родителей, чьи дети больны раком (EVLVL- Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit).
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