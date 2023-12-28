Мать ребенка, у которого в возрасте нескольких месяцев диагностировали рак: произошло худшее, чего я могла бояться

19 декабря прошлого года, когда Грете Эйхе праздновала Рождество дома со своими коллегами, ее муж Индрек Айхе обнаружил, что в подгузнике их месячного сына Эрнста Августа, которого в семье называют Кусти, были только сгустки крови. Для родителей прозвучал тревожный звонок.

Только что прочитав статью о воспалительном заболевании кишечника и описание точно соответствовало наблюдавшемуся у Кусти, позвонили на консультационную линию семейного врача, откуда врач узнал, твердый ли у ребенка живот или нет. Грете и Индрек нащупали яйцо в левой части живота. «В тот момент мне казалось, что это конец света – думать, что у нашего ребенка может быть воспалительное заболевание кишечника», – вспоминает Грете.

Накануне Рождества мы с сыном пошли сдать анализы семейному врачу, который заодно направил Кусти на дальнейшее обследование в Таллиннскую детскую больницу. Там говорилось, что яйцо внутри желудка представляет собой увеличенную селезенку. «До этого момента мы действительно не могли даже бояться чего-то очень плохого. Потом сказали, что результаты анализов крови тревожные и мы останемся в больнице. Я впервые за дверью сказала Индреку, что же будет, если у нашего сына обнаружится рак...» – вспоминала мама ребенка.

Потом, по словам родителей, начались большие хлопоты: снова анализы крови, мочи. Ожидание казалось бесконечным, пока не появилась заведующая отделением гематологии-онкологии Кадри Сакс и сказала, что анализы показали рак крови, лейкемию. «Меня как будто кирпичом по голове ударили... Ему было три с половиной месяца. Мой первый ребенок. Я еще не оправилась от родов и не привыкла к материнству», – говорит Грете.

Она рассуждает, что, когда рождается первый ребенок, с ними носятся по кружкам для младенцев, кафе, пытаются его социализировать. Они тоже купили для Кусти модную коляску, так сказать, для кафе, но, к сожалению, вместо этого она оказалась больничной коляской.

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