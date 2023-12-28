Эстонский город получил премию от Еврокомиссии в размере 1,5 миллиона евро

Европейская комиссия наградила Культурную столицу Европы Тарту 2024 премией Мелины Меркур в размере 1,5 миллиона евро за успешную подготовку и многогранность программы.
Уполномоченный Европейской комиссии по культуре вручит Тарту 2024 награду 26 января в Тарту, когда начнется церемония открытия культурной столицы Европы «Все вместе едины!» Премия пойдет на дополнение мероприятий культурной столицы.
По мнению Урмаса Клааса, мэра Тарту и председателя совета Тарту 2024, награда свидетельствует о том, что деятельность культурной столицы замечена в Европе. «Одной из сильных сторон Тарту, безусловно, является то, что мы сотрудничаем со всей Южной Эстонией, а также доносим нашу самобытную культуру за границу. В год культурной столицы сюда приедут многие международные деятели культуры со всего мира, и в 2024 году здесь будет что открыть для себя», - добавил Клаас.
При принятии решения Европейская комиссия также подчеркнула многообразие программы Тарту 2024. «Экспертная комиссия оценила желание Тарту 2024 предложить посетителям широкий спектр мероприятий, которые в течение года откроют культурное наследие южной Эстонии для посетителей и в менее посещаемых регионах, переплетая местные особенности с международными», - сказал Кулдар Лейс, руководитель Тарту 2024.
По словам Лейса, Тарту 2024 распределит премию Мелины Меркур в течение года преимущественно на мероприятия культурной столицы с большой аудиторией. Премия поддержит, например, летний праздник на бульваре Вабадузе, выступление Парижской филармонии Вельо Тормиса «Забытые народы» и персональную выставку японского художника Рёдзи Икеда в Эстонском национальном музее, которая приведет в Тарту всемирно известных художников, а также праздник завершения года культурной столицы.
Тарту 2024 успешно защитил три промежуточных отчета по составлению культурной программы, независимость творческого коллектива, европейские показатели, маркетинговые стратегии, бюджеты мероприятий и мониторинг влияния титула культурной столицы перед независимой экспертной комиссией.
7 ноября команда Культурной столицы встретилась с экспертной комиссией для защиты последнего промежуточного отчета. Тарту 2024 на защите доклада представляли мэр Тарту и председатель совета Тарту 2024 Урмас Клаас, руководитель фонда Кулдар Лейс, креативный директор Кати Торп, координатор Южной Эстонии Аннела Лаанеотс, менеджер по информированию и маркетингу Марили Вихманн, специалист по исследованиям Анника Ялак и руководитель по международным отношениям Эрни Каск.
В состав наблюдательной и консультативной комиссии Культурной столицы входят лидеры культуры, исследователи и представители творческой сферы из Австрии, Болгарии, Эстонии, Испании, Голландии, Польши, Португалии, Франции, Румынии и Германии. Избранными представителями в комиссии от Эстонии являются Микко Фритце, возглавлявший Таллинн 2011, и Ану Кивило, руководитель Центра Арво Пярта.
Награда названа в честь греческого политика и актрисы Мелины Меркури, создательницы идеи культурных столиц. Претендовать на награду могут города, носящие звание культурной столицы Европы, если они выполняют поставленные цели и могут доказать это отчетами.
Бюджет Тарту 2024 на организацию культурной столицы Европы через пять лет вместе с премией Мелины Меркур составит 26 миллионов евро.
Титульный год культурной столицы Европы в Тарту и Южной Эстонии начнется 26 января в самом сердце Тарту со зрелищной церемонии открытия «Все вместе едины!» Культурную программу, включающую более тысячи мероприятий, можно найти на сайте tartu2024.ee.