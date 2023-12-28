Эстонский город получил премию от Еврокомиссии в размере 1,5 миллиона евро

Уполномоченный Европейской комиссии по культуре вручит Тарту 2024 награду 26 января в Тарту, когда начнется церемония открытия культурной столицы Европы «Все вместе едины!» Премия пойдет на дополнение мероприятий культурной столицы.

По мнению Урмаса Клааса, мэра Тарту и председателя совета Тарту 2024, награда свидетельствует о том, что деятельность культурной столицы замечена в Европе. «Одной из сильных сторон Тарту, безусловно, является то, что мы сотрудничаем со всей Южной Эстонией, а также доносим нашу самобытную культуру за границу. В год культурной столицы сюда приедут многие международные деятели культуры со всего мира, и в 2024 году здесь будет что открыть для себя», - добавил Клаас.

При принятии решения Европейская комиссия также подчеркнула многообразие программы Тарту 2024. «Экспертная комиссия оценила желание Тарту 2024 предложить посетителям широкий спектр мероприятий, которые в течение года откроют культурное наследие южной Эстонии для посетителей и в менее посещаемых регионах, переплетая местные особенности с международными», - сказал Кулдар Лейс, руководитель Тарту 2024.