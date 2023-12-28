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Заболеваемость гриппом за неделю возросла более чем на 100 процентов

От него скончалось не менее четырех человек
BNS
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Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное.
Болеющая гриппом женщина. Фото иллюстративное. Фото: Subbotina Anna/Shutterstock

По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе зарегистрировали 938 случаев гриппа, из них лабораторно подтвердили 468.

Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах, больше всего случаев среди детей в возрасте до 14 лет.

По первоначальной информации, госпитализация из-за гриппа потребовалась 30 пациентам. С начала гриппа из-за гриппа госпитализировали 133 человека. Более 43 процентов нуждавшихся в госпитализации - дети и подростки, 32,3 процента - люди в возрасте от 65 лет. По данным департамента, от гриппа скончалось не менее четырех человек.

За неделю коронавирусом заболели 5929 человек, из них 291 госпитализирован. Интенсивная терапия потребовалась 10 пациентам, к ИВЛ были подключены шестеро. От коронавируса скончались четыре человека. За декабрь госпитализировали 885 человек с коронавирусом, из них были вакцинированы 27 человек, то есть три процента.

Всего на прошлой неделе ОРВИ заболели 5229 человек.

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