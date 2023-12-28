По данным Департамента здоровья, на прошлой неделе зарегистрировали 938 случаев гриппа, из них лабораторно подтвердили 468.
Заболеваемость гриппом за неделю возросла более чем на 100 процентов
Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах, больше всего случаев среди детей в возрасте до 14 лет.
По первоначальной информации, госпитализация из-за гриппа потребовалась 30 пациентам. С начала гриппа из-за гриппа госпитализировали 133 человека. Более 43 процентов нуждавшихся в госпитализации - дети и подростки, 32,3 процента - люди в возрасте от 65 лет. По данным департамента, от гриппа скончалось не менее четырех человек.
За неделю коронавирусом заболели 5929 человек, из них 291 госпитализирован. Интенсивная терапия потребовалась 10 пациентам, к ИВЛ были подключены шестеро. От коронавируса скончались четыре человека. За декабрь госпитализировали 885 человек с коронавирусом, из них были вакцинированы 27 человек, то есть три процента.
Всего на прошлой неделе ОРВИ заболели 5229 человек.