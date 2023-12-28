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НЕМЫСЛИМО ⟩ Участники забега на телебашне пробежали более полумиллиона ступенек

BNS
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Таллиннская телебашня.
Таллиннская телебашня. Фото: Joakim Klementi

В среду в марафоне бега по лестницам на Таллиннской телебашне приняли участие 36 человек, которые в общей сложности пробежали более полумиллиона ступенек.

В марафоне приняли участие 23 мужчины и 13 женщин. В общей сложности они вертикально пробежали около 93 км, то есть 500 682 ступенек и 35 490 этажей.

Из мужчин 21 раз до 65-го этажа смогли добежать Карри Салусте, Роман Фости и Рауно Тийтс. Среди женщин лучший результат показала Мерлин Валма-Ульм, пробежавшая дистанцию 18 раз. Дайзи Рист и Анна Хелене Раук добежали до 65-го этажа 17 раз.

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