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Прокуратура Украины: за убийством трех украинских военнопленных стоит Псковская дивизия

rus.postimees.ee
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Российские солдаты. Изображение является иллюстративным.
Российские солдаты. Изображение является иллюстративным. Фото: DZMITRY SCHAKACHYKHIN/Shutterstock

Представитель прокуратуры Украины заявил, что за убийством трех военнопленных Украины стоят члены 76-ой Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Начальник управления по борьбе с преступностью Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов в комментарии «Радио Свобода» сказал, что к убийству трех военнопленных Украины в декабре в Запорожской области причастны члены Псковской 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Эта дивизия ранее совершала военные преступления в Украине, в частности, в Киевской области», - отметил Белоусов, ссылаясь на жестокие преступления, обнародованные в апреле прошлого года в городе Буча Киевской области. Представитель прокуратуры добавил, что более подробная информация все еще проверяется.

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