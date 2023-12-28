Представитель прокуратуры Украины заявил, что за убийством трех военнопленных Украины стоят члены 76-ой Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
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Прокуратура Украины: за убийством трех украинских военнопленных стоит Псковская дивизия
Начальник управления по борьбе с преступностью Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов в комментарии «Радио Свобода» сказал, что к убийству трех военнопленных Украины в декабре в Запорожской области причастны члены Псковской 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.