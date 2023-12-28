Прокуратура Украины: за убийством трех украинских военнопленных стоит Псковская дивизия

Начальник управления по борьбе с преступностью Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов в комментарии «Радио Свобода» сказал, что к убийству трех военнопленных Украины в декабре в Запорожской области причастны члены Псковской 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Эта дивизия ранее совершала военные преступления в Украине, в частности, в Киевской области», - отметил Белоусов, ссылаясь на жестокие преступления, обнародованные в апреле прошлого года в городе Буча Киевской области. Представитель прокуратуры добавил, что более подробная информация все еще проверяется.