«Новости в 7» за 28 декабря: МВД намерено пересмотреть визовую политику, «прямая линия» главреда Rus.Postimees, уникальный водно-спортивный центр в Айду и стильная вечеринка в духе «ретро»

Сегодня в выпуске:

- Мусульманская диаспора в Эстонии растет быстрыми темпами. Правоохранители видят в этом возможную угрозу безопасности страны и министерство внутренних дел планирует изменить правила выдачи виз для жителей стран Средней Азии

- Это важно: полиция просит помощи в опознании поджигателей флагов; получить освобождение от платы за детсад в Таллинне станет проще; наводнения и разливы рек в Западной Европе привели к эвакуции тысяч людей

- Портал rus.postimees стремится быть максимально открытым и честным со своими читателями. На какие вопросы пришлось отвечать главному редактору портала во время уникальной прямой линии, что больше всего интересует аудиторию и какими принципами руководствуются журналисты при выборе тем?

- Центр водного спорта с возможностями проведения культурных мероприятий открылся на месте бывшего сланцевого разреза в Айду в Ида-Вирумаа. Как проходил процесс тотального преображения промышленной территории и чем там можно будет заняться, выяснял наш корреспондент в регионе

- Это интересно: почему на железнодорожных переездах снижена скорость поездов и как Санта-Клаус задержал в Перу наркоторговцев из «банды Злых Оленей»

- Когда нужна захватывающая вечеринка, стиль ретро, а именно женственные 50-е, никогда не подводит. На новогоднем вечере, полном изящных и очаровательных женщин, ароматного глинтвейна, чарующих звуков музыки, искреннего веселья и разнообразных конкурсов и модных дефиле, побывала наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 28 декабря.