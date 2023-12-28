На российской границе усиливается давление мигрантов на Эстонию

Российская пограничная служба задержала возле Печор 23 человека из Южной Азии, которые пытались нелегально пересечь зеленую границу (то есть не через пограничные переходы - прим. ред.) с Эстонией. За последнюю неделю российские и эстонские пограничники задержали в этом районе уже полсотни нелегалов.
В четверг вечером российская пограничная служба сообщила, что в приграничной зоне Печорского района задержала две группы иностранцев, всего 23 человека, которые планировали нелегально пересечь российско-эстонскую границу. Речь идет о выходцах из Южной Азии.