На российской границе усиливается давление мигрантов на Эстонию

В четверг вечером российская пограничная служба сообщила, что в приграничной зоне Печорского района задержала две группы иностранцев, всего 23 человека, которые планировали нелегально пересечь российско-эстонскую границу. Речь идет о выходцах из Южной Азии.

У шести задержанных не было документов, разрешающих выезд из России, в отношении них, согласно сообщению, было начато уголовное дело. Другие были привлечены к административной ответственности согласно решению суда Печор и ожидают штрафа и выдворения из России.