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На российской границе усиливается давление мигрантов на Эстонию

Арвед Брейдакс
, репортер Lõuna-Eesti Postimees
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В Печорском районе задержаны люди, которые пытались нелегально пересечь границу с Эстонией.
В Печорском районе задержаны люди, которые пытались нелегально пересечь границу с Эстонией. Фото: FSB Pihkva osakonna pressiteenistus

Российская пограничная служба задержала возле Печор 23 человека из Южной Азии, которые пытались нелегально пересечь зеленую границу (то есть не через пограничные переходы - прим. ред.) с Эстонией. За последнюю неделю российские и эстонские пограничники задержали в этом районе уже полсотни нелегалов.

В четверг вечером российская пограничная служба сообщила, что в приграничной зоне Печорского района задержала две группы иностранцев, всего 23 человека, которые планировали нелегально пересечь российско-эстонскую границу. Речь идет о выходцах из Южной Азии.

У шести задержанных не было документов, разрешающих выезд из России, в отношении них, согласно сообщению, было начато уголовное дело. Другие были привлечены к административной ответственности согласно решению суда Печор и ожидают штрафа и выдворения из России.

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