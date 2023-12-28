Дилемма Байдена: как сдержать иммиграцию и помочь Украине

Белый дом испытывает все большее давление в связи с наплывом в страну иммигрантов: по официальным данным, на прошлой неделе в США со стороны Мексики ежедневно въезжало по 10 000 человек.

Президент Обрадор, ранее выразивший готовность ограничить этот поток, положительно отозвался о результатах переговоров с американской делегацией, проходивших в Мехико, однако не стал вдаваться в их подробности.

Накануне встречи он призвал приложить больше усилий к искоренению причин, вызывающих массовую миграцию в США, которая обещает стать ключевым вопросом на предстоящих президентских выборах.

В частности, экс-президент Дональд Трамп, намеревающийся принять участие в выборах 2024 года и занимающий все более непримиримую позицию в этом вопросе, по некоторым данным, грозит взяться за всех нелегальных иммигрантов в случае его избрания.

Мексика пообещала США помочь с решением кризиса на границе. Фото: EPA

Встрече в Мехико предшествовала телефонная беседа президентов США и Мексики на прошлой неделе, в ходе которой Обрадор и Байден согласились с тем, что для обеспечения порядка и безопасности на границе необходимы срочные и решительные действия.

По итогам этого разговора Обрадор сообщил журналистам, что Мексика «поможет, как мы это всегда делаем», справиться с потоком миграции в США.

Между тем, поток этот достиг рекордных величин. Вот уже два года подряд американские власти задерживают на южной границе по два с лишним миллиона нелегальных иммигрантов.