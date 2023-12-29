Уже 30 декабря будет дан старт Тур де Ски этого сезона. От участия в турнире отказались несколько сильнейших спортсменов, последним о своем решении сообщил Ийво Нисканен.
Трехкратный олимпийский чемпион сообщил о болезненном решении: чувствовал, что все не так, как обычно
Финская федерация лыжного спорта сообщила, что Нисканен не выйдет на старт из-за болезни.
«В Трондхейме почувствовал, что все не так, как обычно. Болезнь, которая началась в Норвегии, не дала мне возможности принять участие в Тур де Ски», - написал Нисканен в своих соцсетях.
Ранее норвежская звезда лыжного спорта Йоханнес Хесфлот Клэбо объявил о своем отказе от участия в лыжном туре. Норвежец также сослался вирус, поразивший его в середине декабря – болезнь не позволила лыжнику подготовиться к сложному испытанию должным образом.
Таким образом, тройка лучших лыжников прошлого сезона не будет участвовать в Тур де Ски в этом году. Помимо Клэбо, не выступят таже Симен Крюгер и Ханс Кристер Холунд, завершивший карьеру в прошлом году.