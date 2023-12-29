Кристин Таттар провела сезон мечты

Таттар, которая в этом году второй раз подряд стала чемпионкой мира, заняла первое место в мировом рейтинге, а также провела свой лучший тур года. Эстонская диск-гольфистка в завершившемся сезоне сумела провести два лучших раунда в профессиональной серии.

Лучший раунд Таттар пришелся на день открытия чемпионата мира в США, когда спортсменка за свое выступление набрала 1038 рейтинговых очков. Второй день соревнований принес ей 1035 рейтинговых очков.

В пятерку лучших также вошли пятикратная чемпионка мира Пейдж Пирс (1034), Эвелина Салонен (1034) и двукратная чемпионка мира Катрина Аллен (1031).