Крупного китайского чиновника посадили на 16 лет за взятки

Согласно материалам прокуратуры, Сунь Гофэн, бывший глава департамента денежно-кредитной политики китайского центробанка, использовал свое положение, чтобы обеспечивать сообщников конфиденциальной информацией.

Сунь Гофэн делал это в период с 2002 по 2020 годы, за что получил в общей сложности 21 миллион юаней (порядка 2,96 миллиона долларов), передает Reuters.

Кроме того, в период с 2014 по 2015 год он получал инсайдерскую информацию о планах слияний и поглощений компании, котирующейся на Шанхайской бирже, на чем незаконно заработал более 11 миллионов юаней.

С момента прихода к власти китайский лидер Си Цзиньпин развернул масштабную кампанию против коррупции, глубоко укоренившейся в местных государственных структурах.

Критики не исключают, что проводимая председателем Си антикоррупционная политика на самом деле помогает китайскому лидеру избавиться от политических соперников.

В ноябре нынешнего года бывший президент государственного China Citic Bank Сунь Дэшун был приговорен к пожизненному заключению за незаконное получение имущества на сумму более 130 миллионов долларов.

В ноябре Коммунистическая партия Китая объявила, что Чжан Хунли, бывший заместитель главы одного из крупнейших государственных банков Китая (ICBC), находится под следствием по подозрению в коррупции.

Ли Сяопэн, бывший глава китайского государственного банковского гиганта Everbright Group, был арестован в октябре по обвинению во взяточничестве.