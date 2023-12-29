Вместо представляющего культурно-историческую ценность дома на улице Лай появится бензозаправка?

Бизнес-центр не будет строиться непосредственно на месте дома по адресу Лай, 25 – туда переедет заправка Alexela, которая сейчас находится в нескольких десятках метров от входа в будущий бизнес-центр.

Компания OG Elektra, собственник недвижимости, договорилась с Alexela об обмене земельными участками: Alexela не хочет закрывать свою заправочную станцию ​​в центре города и планирует перенести ее на землю, сейчас принадлежащую OG Elektra, на которой и стоит историческое здание.

Историческое здание на улице Лай в центре Раквере. Фото: Marianne Loorents

На публичном обсуждении детальной планировки, инициированном по предложению OG Elektra и состоявшемся в среду на этой неделе, было заслушано только одно заявление, касающееся сноса дома по адресу Лай, 25. Заявитель хотел найти способ сохранить здание, предлагая в качестве альтернативы полную ликвидацию заправочной станции Alexela в центре города.

Однако Эркки Леэк, специалист городской управы по планированию, пояснил, что с Alexela подписан бессрочный договор об использовании земельного участка, и никто не может заставить частную компанию прекратить свою деятельность. В то же время Леэк также отметил, что здание на Лай, 25 признано исторически ценным.

«Со своей стороны можем пообещать, что здание из красного кирпича останется в живых, хотя и будет жить немного другой жизнью. Это также было учтено при проектировании бизнес-центра», - заявил член правления OG Elektra Георг Гросс.

А именно, красный кирпич, из которого построено здание, будет использован повторно, а две изразцовые печи можно разобрать и собрать заново на новом месте. Ценность печей заключается в том, что их построил лично первый владелец дома на Лай 25, известный раквереский печник Отто Пост, и они находятся в хорошем состоянии.

«На третьем этаже бизнес-центра запланирована стена из красного кирпича, а также мы будем использовать некоторые окна и перемычки дома на Лай, 25», - пообещал Георг Гросс.

Последнее слово при утверждении детальной планировки остается за городским собранием Раквере.