Андрей Кузичкин ⟩ Тупиков много, но выходы из них есть: итоги уходящего года и прогноз на будущее

Незаметно пролетел год 2023. К счастью, он не принес таких потрясений, как год 2022. Да, война в Украине продолжилась, но эскалации боевых действий не случилось, и угроза применения ядерного оружия ошалевшим от безнаказанности Путиным осталась теоретической, пишет публицист и преподаватель Андрей Кузичкин.
В канун 2023 года я предсказывал победу Партии реформ на парламентских выборах и неизбежные трудности в связи с экономическим кризисом и переводом всех школ на эстонский язык обучения. Сбылось. Подтвердился прогноз об обострении ситуации с мигрантами. Но не оправдались опасения о военных провокациях России на границе с Эстонией. О России я написал год назад следующее: «Экономический кризис будет углубляться, но не достигнет масштабов катастрофы. Репрессивный характер государства усилится, преследование инакомыслящих примет массовый характер». Прогноз сбылся на 101%. Но не буду упиваться своими способностями предсказателя, а попробую подвести краткие итоги 2023 года, которые не предвидел.
Украинский цугцванг. К сожалению, никто оказался не готов к затягиванию войны в Украине. У Запада закончились снаряды, деньги и желание инвестировать в украинскую победу все больше материальных ресурсов. Безопасность имеет свою цену. Но расходы на украинский проект оказались слишком высокими, чтобы сохранить прежний уровень поддержки Украины в европейском обществе. Победа правых антиукраинских популистов на выборах в Словакии и Нидерландах это убедительно проиллюстрировала. Устала от войны и сама Украина: провал контрнаступления, рост числа уклонистов от мобилизации, конфликты в правящей элите, проблемы коррупции и падение уровня жизни населения до критических значений парализуют волю к победе. В России при этом заметен рост антивоенных настроений на фоне масштабных человеческих потерь на украинских фронтах. Россиян тревожит углубляющийся финансовый кризис и высокая инфляция. Путинскому режиму удалось избежать экономического коллапса благодаря сотрудничеству с Китаем и Индией и за счёт гигантского оборонного заказа: военные расходы составляют почти 50% российского бюджета на 2024 год. Однако перегрев российской экономики чреват резким спадом в пределах двухлетнего цикла. В ближайшей перспективе ни Россия, ни Украина военной победы одержать не могут, а к переговорам ни одна сторона не готова. Поэтому любой ход как в шахматной партии лишь ухудшает положение противников. И это тупик.
Эстонский эндшпиль. Лидер Партии реформ, премьер-министр Эстонии Кая Каллас стала главным неудачником года, совершив все возможные ошибки на поприще политического пиара. Лично я не сомневаюсь, что атака на одного из руководителей Эстонии была организована российскими спецслужбами. Но на то и гибридная война, что она требует адекватных средств борьбы с российским влиянием. Однако Кая Каллас угрозу вовремя не разглядела, а вместо контратаки ушла в глубокую оборону. Слабыми оказались и результаты деятельности правящей коалиции: Эстония заняла непочетное место среди стран Европы с самыми плохими показателями экономического развития. А попытки решить проблемы бюджетного дефицита за счет повышения налогов обернулись расколом в обществе и массовым недовольством бизнеса. Результат: резкое падение рейтинга реформистов и их партнера по коалиции – партии «Ээсти 200». Поэтому предложение депутата Европарламента Андруса Ансипа о необходимости смены лидера партии Реформ выглядит вполне оправданным. Игра приближается к финалу, и тупиковая ситуация требует смены стратегии.
Российский гамбит. В 2023 году путинский режим не только сохранил, но и упрочил свои позиции. Все попытки представить президента России дегенератом и хроническим неудачником следует списать на войну пропагандистов. Реально Путину удаётся сохранять единство правящей элиты, консолидацию общества и поддержку своей политики со стороны Китая и некоторых других мировых держав. При этом Кремль расширяет свое влияние в Европе, реализуя проект «Троянский конь» и оказывая поддержку на выборах пророссийским политикам, включая Орбана в Венгрии, Фицо в Словакии и «Альтернативу для Германии» в немецких землях. Есть удачи у Путина и во внутренней политике. Разыграв спектакль под названием «Мятеж Пригожина», российские спецслужбы достигли нескольких целей: устранили потенциальный источник угроз для стабильности путинской власти; запугали всех возможных изменников и заговорщиков; создали предлог для публичной демонстрации лояльности элит и единства власти и народа. А многочасовое «общение Путина с народом» в прямом телеэфире показало всем, что лидер России вполне здоров и находится в хорошем рабочем состоянии. Экономика России тоже работает исправно, хотя по факту переведена в статус «мобилизационной». Да, доходы от экспорта нефти и газа в России упали на треть. Но манипуляции с курсом доллара позволяют балансировать бюджет. При этом растут реальные зарплаты в бюджетной сфере и промышленном секторе. Наблюдается рост потребительского спроса, рост объемов ипотечного кредитования. А сохранение рыночных механизмов даёт возможность бороться с дефицитом продовольствия и замещать дефицит товаров благодаря «параллельному импорту» и китайской промышленности. Так, китайский автопром с успехом заместил практически развалившуюся российскую автомобильную промышленность. Несомненно, продолжение войны в Украине загонит Россию в «китайский тупик». Но принося в жертву интересы российского бизнеса и жизни мобилизованных россиян, Путин надеется довести свою партию до победы. А на кону – его личная власть, что ценится Путиным дороже миллионов жизней россиян и украинцев.
И немного о прогнозах…
Я думаю, что 2024 год принесет нам неожиданные сюрпризы и то, чего мы ждем, но боимся:
- война в Украине имеет все шансы завершиться плохим и ненадежным, но миром;
- 100%, что в России президент останется старым, а в Украине и США, скорее всего, будут новые президенты. При этом победа Трампа очень вероятна;
- в Эстонии будет новое правительство и новый премьер;
- усилится турбулентность в мировой политике, случатся новые региональные конфликты, а риск глобальной войны возрастёт.
Если эти мои прогнозы не сбудутся, я не буду огорчен!