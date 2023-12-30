Андрей Кузичкин ⟩ Тупиков много, но выходы из них есть: итоги уходящего года и прогноз на будущее

Эстонский эндшпиль. Лидер Партии реформ, премьер-министр Эстонии Кая Каллас стала главным неудачником года, совершив все возможные ошибки на поприще политического пиара. Лично я не сомневаюсь, что атака на одного из руководителей Эстонии была организована российскими спецслужбами. Но на то и гибридная война, что она требует адекватных средств борьбы с российским влиянием. Однако Кая Каллас угрозу вовремя не разглядела, а вместо контратаки ушла в глубокую оборону. Слабыми оказались и результаты деятельности правящей коалиции: Эстония заняла непочетное место среди стран Европы с самыми плохими показателями экономического развития. А попытки решить проблемы бюджетного дефицита за счет повышения налогов обернулись расколом в обществе и массовым недовольством бизнеса. Результат: резкое падение рейтинга реформистов и их партнера по коалиции – партии «Ээсти 200». Поэтому предложение депутата Европарламента Андруса Ансипа о необходимости смены лидера партии Реформ выглядит вполне оправданным. Игра приближается к финалу, и тупиковая ситуация требует смены стратегии.

Российский гамбит. В 2023 году путинский режим не только сохранил, но и упрочил свои позиции. Все попытки представить президента России дегенератом и хроническим неудачником следует списать на войну пропагандистов. Реально Путину удаётся сохранять единство правящей элиты, консолидацию общества и поддержку своей политики со стороны Китая и некоторых других мировых держав. При этом Кремль расширяет свое влияние в Европе, реализуя проект «Троянский конь» и оказывая поддержку на выборах пророссийским политикам, включая Орбана в Венгрии, Фицо в Словакии и «Альтернативу для Германии» в немецких землях. Есть удачи у Путина и во внутренней политике. Разыграв спектакль под названием «Мятеж Пригожина», российские спецслужбы достигли нескольких целей: устранили потенциальный источник угроз для стабильности путинской власти; запугали всех возможных изменников и заговорщиков; создали предлог для публичной демонстрации лояльности элит и единства власти и народа. А многочасовое «общение Путина с народом» в прямом телеэфире показало всем, что лидер России вполне здоров и находится в хорошем рабочем состоянии. Экономика России тоже работает исправно, хотя по факту переведена в статус «мобилизационной». Да, доходы от экспорта нефти и газа в России упали на треть. Но манипуляции с курсом доллара позволяют балансировать бюджет. При этом растут реальные зарплаты в бюджетной сфере и промышленном секторе. Наблюдается рост потребительского спроса, рост объемов ипотечного кредитования. А сохранение рыночных механизмов даёт возможность бороться с дефицитом продовольствия и замещать дефицит товаров благодаря «параллельному импорту» и китайской промышленности. Так, китайский автопром с успехом заместил практически развалившуюся российскую автомобильную промышленность. Несомненно, продолжение войны в Украине загонит Россию в «китайский тупик». Но принося в жертву интересы российского бизнеса и жизни мобилизованных россиян, Путин надеется довести свою партию до победы. А на кону – его личная власть, что ценится Путиным дороже миллионов жизней россиян и украинцев.