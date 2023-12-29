Обморозился, но долетел. Африканец убежал в Париж в отсеке самолета для шасси

«Молодой человек был обнаружен возле шасси по прибытии рейса из Орана (Алжир – прим.ред.)», - цитирует Le Figaro свой анонимный источник в аэропорту.

Мужчина которому около двадцати лет был госпитализирован «с тяжелой гипотермией», то есть с обморожениями.

«Жив, но находился в критическом состоянии из-за серьезного переохлаждения», - утверждает собеседник журналистов.

Найден отчаянный нелегал был случайно во время «технической проверки».

Издание уточняет, что температура воздуха на высоте 12 километров, где работают коммерческие рейсы, может быть ниже 50-ти градусов по Цельсию. Время полета самолета между алжирским Ораном и французским Орли - около двух с половиной часов.

Стоит напомнить, что это далеко не первый случай такого способа перемещения между странами тех, кто пытается убежать от тяжелой реальности на родине. В феврале 2021 года юноша из Африки чудом выжил после полета в аналогичном отсеке для шасси из Великобритании в Нидерланды.

«Подросток без билета испытал судьбу во время 250-мильного (402-километрового) перелета из Лондона в Нидерланды. 16-летний мальчик был найден рядом с шасси самолета, который приземлился в аэропорту Маастрихт. Его доставили в больницу», - сообщало тогда издание The Mirror.

Жители Афганистана пытаются покинуть Кабул, цепляясь за военные самолеты США, август 2021 года. Фото: AP / Scanpix

Попытка в августе того же года повторить отчаянный поступок закончилась трагически для футболиста молодежной сборной Афганистана.

Молодой человек по имени Заки Анвари пытался покинуть свою страну во время спешного вывода американских войск. Анвари вместе с другими афганцами тогда смог забраться в отсек шасси транспортного самолета C-17A ВВС США, рассказывал на своей странице в Twitter журналист Бабак Тагвай.

«Части его тела были найдены в отсеке шасси», - сообщал журналист, который сотрудничает с западными СМИ.