ЧЕЛОВЕК ГОДА В НАРВЕ ⟩ Легендарный гид Опенко: людям нравится гордиться местом, где они живут

Незадолго до Рождества «Нарвская газета» объявила в социальной сети Facebook голосование для присуждения титула «Нарвитянин 2023 года». В списке были представлены многие достойные кандидаты, но победителем в итоге был выбран любимый гид, историк, учитель и писатель Александр Опенко.
Финал конкурса «Нарвитянин года» оказался страшно популярным и привлек внимание более 700 пользователей соцсети. Они активно голосовали за кандидатов на почетное звание, которое стало своеобразным отражением предпочтений и пожеланий городского сообщества. Всего Опенко собрал 756 голосов.
Второе место заняла художница Мария Самбуренко — она получила 588 голосов. На третьем оказался общественный деятель Эдуард Пирк, который собрал 452 голоса. Евгений Оленин, руководитель Citrus Projekt, получил 282 голоса и четвертое место. Все финалисты были выбраны кандидатами на почетное звание неслучайно, каждый из них на протяжение многих лет продолжает радовать город плодами своих трудов.
Сам Опенко признается, что ему безумно приятно. «Особенно приятно, что это не какая-то организация или официальные лица, это нарвитяне. На своих экскурсиях я всегда говорю, что все, что я делаю — это для людей, о людях. О тех, кто жил в Нарве и окрестностях. Поэтому, если люди проголосовали, значит, им нравится, они чувствуют эмоциональный отклик», — отметил он.
На протяжение всего года Александр Опенко проводил разные экскурсии, лекции, а летом выпустил свою книгу «Нарвские истории», которая сразу же стала бестселлером и одной из самых популярных книг на русском языке в сети книжных магазинов Rahva Raamat. Опенко очень любит свой город и то, что делает, и это неизменно отражается в его творчестве — его экскурсии и лекции невероятно живые, увлекательные, наполнены юмором и сердечной теплотой.
«Нарвские истории» он оценивает как одно из самых значимых достижений этого года. «Достаточно долго шла работа над этой книгой. Она была отлично принята читателями, заняла девятое место среди всей русскоязычной литературы», — рассказал Опенко, пошутив, что ему приятно конкурировать с «Сипсиком», Достоевским и Оруэллом.
Главное для Александра Опенко— чтобы Нарва «звучала», не только в каких-то отрицательных приростах, сложностях и проблемах. «Мне хочется вносить позитив, ведь людям нравится гордиться тем местом, в котором они живут. Они хотят испытывать радость от того, что другим людям нравится Нарва. Нужно, чтобы были позитивные эмоции, особенно это важно в преддверии нового года», — добавил он.
В новом году Опенко хочет сконцентрироваться на экскурсиях. «В этом году я планирую три новые тематические экскурсии, связанные с Нарвой. Первая будет уже 28 января и будет об истории транспорта в Нарве. Следующие появятся уже весной и летом. И по этим экскурсиям я планирую лекции — в последнее время в городе стали популярны так называемые "салонные" вечера», — поделился историк.
Ранее, в начале декабря, в Ида-Вирумаа выбирали активных граждан, которые меняют жизнь региона к лучшему. Самым активным тоже был выбран Александр Опенко.
Ознакомиться с полным списком кандидатов на звание «Нарвитянин года» и полными результатами голосования можно на странице Gazeta.ee.