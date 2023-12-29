ЧЕЛОВЕК ГОДА В НАРВЕ ⟩ Легендарный гид Опенко: людям нравится гордиться местом, где они живут

Финал конкурса «Нарвитянин года» оказался страшно популярным и привлек внимание более 700 пользователей соцсети. Они активно голосовали за кандидатов на почетное звание, которое стало своеобразным отражением предпочтений и пожеланий городского сообщества. Всего Опенко собрал 756 голосов.

Второе место заняла художница Мария Самбуренко — она получила 588 голосов. На третьем оказался общественный деятель Эдуард Пирк, который собрал 452 голоса. Евгений Оленин, руководитель Citrus Projekt, получил 282 голоса и четвертое место. Все финалисты были выбраны кандидатами на почетное звание неслучайно, каждый из них на протяжение многих лет продолжает радовать город плодами своих трудов.

Сам Опенко признается, что ему безумно приятно. «Особенно приятно, что это не какая-то организация или официальные лица, это нарвитяне. На своих экскурсиях я всегда говорю, что все, что я делаю — это для людей, о людях. О тех, кто жил в Нарве и окрестностях. Поэтому, если люди проголосовали, значит, им нравится, они чувствуют эмоциональный отклик», — отметил он.