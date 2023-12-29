За год средняя цена билетов на культурные мероприятия значительно выросла

По словам руководителя компании по продаже билетов Fienta Рене Лассерона, билеты на мероприятия для всей семьи подорожали в среднем на 17,7 процента, билеты в театр - на 14 процентов, на мероприятия по духовному развитию и саморазвитию - на 12,5 процента, а билеты на бизнес-мероприятия - на 10,4 процента.

«По сравнению с остальными мероприятиями, цены на билеты на музыкальные мероприятия выросли незначительно - всего на четыре процента. В последнее время в музыкальном и клубном секторе слышны ноты беспокойства, и, хотя посещаемость, похоже, существенно не снизилась, эту неуверенность можно понять - цены на билеты практически не изменились, а затраты ощутимо возросли. Согласно информации, поступающей из сектора, обороты баров сократились - люди по-прежнему ходят на мероприятия, но для разогрева пропускают бокал-другой перед выходом из дома», - добавил Лассерон.

«В целом объемы продаж билетов и средняя заполняемость залов по сравнению с прошлым годом даже увеличились примерно на 20 процентов. Отчасти это обусловлено тем, что мероприятия проводятся немного меньшего масштаба, и на них легче продать билеты. Что касается праздничных мероприятий, в этом году продажа билетов находилась на том же уровне, что и в прошлом году. Люди по-прежнему посещают мероприятия, и нет никаких признаков того, что они откладывают покупку билета на последний момент», - поделился Лассерон.

«Если сами организаторы подняли цены в среднем на 16 процентов, то для покупателя разница может оказаться больше, поскольку любая среда продажи билетов берет плату за свои услуги, и некоторые из них повысили цены. Неприятным сюрпризом для покупателя может стать плата за посредничество в размере 5–10 процентов, добавленная к цене билета, что, например, означает значительные дополнительные расходы, если человек планирует пойти на мероприятие со спутником. Чтобы избежать дополнительной комиссии, билеты можно приобрести либо напрямую у организатора, либо в точках продажи, которые не взимают с покупателя дополнительную плату за обслуживание», - сказал Лассерон.