Как правильно ухаживать за растениями зимой, чтобы не дать им умереть

Как обеспечить комфортные условия для комнатных растений в зимнее время и не допустить их гибели, рассказывает InMyRoom.
Зима - непростое время для комнатных растений. Из-за постоянно работающего в домах отопления они сохнут, а из-за отсутствия солнечных лучей теряют витамины и сбрасывают листья. Наша задача - помочь нашим растениям пережить этот сложный период.
Правила ухода отличаются в зависимости от вида растения, так как есть растения более светолюбивые, есть менее, есть те, которым нужен обильный полив, а есть, напротив, виды, которые пьют мало воды. Все эти нюансы нужно уточнять при покупке цветка, мы же собрали универсальные советы, касающиеся самых распространенных проблем.
Увлажнение
Как упоминалось выше, многие растения зимой страдают из-за недостатка влаги, в результате чего у них сохнут кончики листьев. Чтобы этого избежать, нужно ежедневно опрыскивать ваших зеленых друзей, а лучше обзавестись увлажнителем воздуха. Однако будьте внимательны, потому что есть растения, листья которых начинают гнить, если на них попадает вода. К ним, например, относится фиалка. Для таких цветов лучше будет разместить на поддоне влажный керамзит или гальку, он будет питать растение влагой, не вызывая при этом процессов гниения.
Полив
Очень важно разработать для каждого растения правильный режим полива и придерживаться его. Зимний период не означает, что вы должны постоянно поливать растение. Если сухие кончики листьев растения говорят о том, что оно хочет пить, то потемневшие означают, что воды, наоборот, слишком много. Поэтому, прежде чем поливать растение, проверьте уровень влажности верхнего и среднего слоев грунта.
Совет InMyROOM
Также очень важно обращать внимание на качество воды, которой вы поите свои растения. Она должна быть отфильтрованной, так как в воде из крана могут находиться микроэлементы, которые приводят к подсыханию растения.
Подкормка
Большинство растений удобряют в период с мая по октябрь, потому что в зимний период они уходят на покой и делают паузу в росте. В таком случае удобрение использовать не надо. Однако есть растения, например, орхидеи, фиалки, фикусы, которые не перестают расти зимой, и поэтому их важно питать. Пропорцию подкормки нужно внимательно рассчитать, так как избыток не пойдет растению на пользу. Также не стоит использовать удобрения чаще, чем раз в месяц, потому что фотосинтез растения замедляется из-за того, что световой день становится короче.
Освещение
Многим растениям, которые не находятся в состоянии покоя, зимой не хватает света. Вы можете понять, что цветку нужно дополнительное освещение, если окраска его листьев бледнеет, стебли искривляются по направлению к свету или же листья начинают опадать. В таком случае нужно приобрести фитолампы или люминесцентные лампы.
Искусственный свет нужно ставить по отношению к растению под углом 90 ºC. Если растение тенелюбивое, то лампа должна стоять на высоте 55–60 см, а если светолюбивое, то 20–25 см. Включать освещение нужно на несколько часов в день, чтобы световой день и ночь были в равной пропорции, так как в темное время суток у растений также происходят необходимые для жизни процессы.
Комнатные растения, не требующие зимой особых условий:
- алоэ,
- монстера,
- сингониум,
- фикусы,
- драцены,
- аглаонема,
- аспидистра,
- сансевиерия,
- хойя,
- хлорофитум.