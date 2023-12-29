Как правильно ухаживать за растениями зимой, чтобы не дать им умереть

Совет InMyROOM Также очень важно обращать внимание на качество воды, которой вы поите свои растения. Она должна быть отфильтрованной, так как в воде из крана могут находиться микроэлементы, которые приводят к подсыханию растения.

Подкормка

Большинство растений удобряют в период с мая по октябрь, потому что в зимний период они уходят на покой и делают паузу в росте. В таком случае удобрение использовать не надо. Однако есть растения, например, орхидеи, фиалки, фикусы, которые не перестают расти зимой, и поэтому их важно питать. Пропорцию подкормки нужно внимательно рассчитать, так как избыток не пойдет растению на пользу. Также не стоит использовать удобрения чаще, чем раз в месяц, потому что фотосинтез растения замедляется из-за того, что световой день становится короче.

Освещение

Многим растениям, которые не находятся в состоянии покоя, зимой не хватает света. Вы можете понять, что цветку нужно дополнительное освещение, если окраска его листьев бледнеет, стебли искривляются по направлению к свету или же листья начинают опадать. В таком случае нужно приобрести фитолампы или люминесцентные лампы.

Фото: Скриншот с сайта InMyRoom

Искусственный свет нужно ставить по отношению к растению под углом 90 ºC. Если растение тенелюбивое, то лампа должна стоять на высоте 55–60 см, а если светолюбивое, то 20–25 см. Включать освещение нужно на несколько часов в день, чтобы световой день и ночь были в равной пропорции, так как в темное время суток у растений также происходят необходимые для жизни процессы.

Комнатные растения, не требующие зимой особых условий: алоэ,

монстера,

сингониум,

фикусы,

драцены,

аглаонема,

аспидистра,

сансевиерия,

хойя,

хлорофитум.