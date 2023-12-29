«Какие же сволочи». Сторонница Навального приговорена в РФ к девяти годам колонии за то, что не отреклась и не уехала

«Ксения наотрез отказалась: она мне писала, что ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность - она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской Думе Томска, куда ее избрали в 2020 году», - говорил Волков.

«Вот такие подарки от кремлевского деда-фашиста, - комментирует приговор политолог Федор Крашенинников. - 9 лет за то что не уехала, потому что считала, что депутату надо быть там, где избиратели. Чудовищная история о беспощадноми и безжалостном левиафане путинского государства».

Мосгорсуд запретил штабы Навального, как «экстремистскую организацию», в 2021 году. Сразу после этого Следственный комитет во главе с Александром Бастрыкиным возбудил сразу несколько уголовных дел в отношении и Навального и его сторонников. Ранее приговоры были вынесены Лилии Чанышевой в Уфе (7,5 лет колонии), Вадиму Останину в Барнауле (9 лет колонии) и Алексею Навальному (19 лет особого режима).



Все процессы прошли в закрытом режиме, т.к. дела об экстремизме в РФ приравнены к делам о терроризме.