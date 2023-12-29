Бывшая глава штаба Навального в Томске Ксения Фадеева отправлена в путинские лагеря на девять лет. Депутат городской думы отказывалась уезжать из России, потому что не могла бросить своих избирателей.
«Какие же сволочи». Сторонница Навального приговорена в РФ к девяти годам колонии за то, что не отреклась и не уехала
31-летняя оппозиционерка, сторонница Алексея Навального, которая смогла в 2020 году выиграть выборы и стать депутатом городской думы Томска, 29 декабря приговорена к девяти годам лишения свободы.
Судья признал доказанными обвинения «в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения» (часть 3 статьи 282.1 УК РФ) и участии в некоммерческой организации, «посягающей на личность и права граждан» (часть 3 статьи 239 УК РФ). Гособвинение требовало отправить Фадееву за решетку на 10,5 лет.
«9 лет колонии Ксении Фадеевой назначил «судья» Дмитрий Худяков. Какие же сволочи, - написали сторонники Фадеевой в Telegram-канале «Команда Навального». - Ксения была главой Штаба Навального в Томске и избранным депутатом городской думы. Фадеева занималась легальной политической деятельностью, разоблачала жуликов, не боялась говорить правду. Властям это очень не нравилось, и вот так мерзко они ей отомстили».
❗️9 лет колонии Ксении Фадеевой назначил «судья» Дмитрий Худяков. Какие же сволочи.— Команда Навального (@teamnavalny) December 29, 2023
Ксения была главой Штаба Навального в Томске и избранным депутатом городской думы. Фадеева занималась легальной политической деятельностью, разоблачала жуликов, не боялась говорить правду.… pic.twitter.com/gbneqg0fOV
О задержании Фадеевой стало известно в декабре 2021 года. Сначала ей была избрана мера пресечения в виде «запрета определенных действий», затем ее отправили под домашний арест. В ноябре 2023 года ее отправили в СИЗО (следственный изолятор, тюрьма - прим.ред.), напоминает «Медиазона».
Экс-глава сети штабов Навального Леонид Волков ранее говорил, что после ареста уфимской коллеги Фадеевой Лилии Чанышевой он предложил ей уехать, но та осталась в России.
«Ксения наотрез отказалась: она мне писала, что ей страшно, но она же депутат, у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность - она не может уехать от своих избирателей и своей работы в городской Думе Томска, куда ее избрали в 2020 году», - говорил Волков.
«Вот такие подарки от кремлевского деда-фашиста, - комментирует приговор политолог Федор Крашенинников. - 9 лет за то что не уехала, потому что считала, что депутату надо быть там, где избиратели. Чудовищная история о беспощадноми и безжалостном левиафане путинского государства».
Мосгорсуд запретил штабы Навального, как «экстремистскую организацию», в 2021 году. Сразу после этого Следственный комитет во главе с Александром Бастрыкиным возбудил сразу несколько уголовных дел в отношении и Навального и его сторонников. Ранее приговоры были вынесены Лилии Чанышевой в Уфе (7,5 лет колонии), Вадиму Останину в Барнауле (9 лет колонии) и Алексею Навальному (19 лет особого режима).
Все процессы прошли в закрытом режиме, т.к. дела об экстремизме в РФ приравнены к делам о терроризме.