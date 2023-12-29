Лионель Месси сделал своих соседей богаче

Когда Месси переехал в Майами, он приобрел для себя виллу в престижном районе Форт-Лодердейл. Дом, в котором имеется десять спален и девять ванных комнат обошелся футболисту почти в 11 млн евро.

Сейчас стоимость особняка стала в разы выше, и причина тому – факт, что здесь живет сам Месси. Этот же эффект распространился и на дома, расположенные по соседству.

«Месси переехал в соседний дом и теперь все хотят стать частью этого сообщества. Если бы я сейчас продал свой дом, заработал бы на сделке на 25 млн долларов больше, чем до переезда Месси», - рассказал бизнесмен и блогер Патрик Бет-Дэвид в интервью Vlad TV.

У Месси завершается первый сезон в американской лиге MLS. Его родной клуб «Майами Интер» в плей-офф не вышел, но вклад аргентинца был приличным. Он забил 11 голов в 14 играх и поспособствовал реализации еще пяти мячей.