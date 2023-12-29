МНЕНИЕ ⟩ «Отечество» пока еще лидирует, но центристы уже возвращаются

В 2024 году состоятся выборы в Европарламент. Алексей Наумкин, председатель фракции Центристской партии в Йыхвиском волостном собрании, пишет, что в Эстонии фактически уже стартовала предвыборная кампания, которая, увы, не в состоянии переформатировать общий политический тренд усиления конфронтации между теми, кто остро ощущает экономический спад и политическую нестабильность, и теми, кто считает, что выполнение задач, поставленных Брюсселем, оправдывает любые жесткие меры.
Общество в заметной степени теряет интерес к теме безопасности, не желает поступаться национальными интересами в угоду требованиям Европейской комиссии, и резко критикует налоговые реформы, готовые опустошить и без того неглубокие карманы людей в наступающем 2024 году. Нынешняя государственная власть оказалась в луже истории.
Никому не нужная власть
Ни одна политическая сила сегодня не может похвастаться четкой политико-экономической программой, целью которой являлось бы повышение уровней благосостояния и безопасности простого жителя страны. А именно этого требует обыватель. Казалось бы, мысль о том, что современное демократическое государство должно слышать свой народ в парламенте, а не слушать его на митингах, очевидна. Однако и для провластных политиков, и для большинства оппозиционеров это звучит ново, если не сказать - революционно.
Между тем, удивляться нечему. На повестке дня сейчас личные политические амбиции, усиливающиеся на фоне надвигающейся волны выборов, внутрипартийная грызня и борьба за куски брюссельского пирога, от которого надеются получить крошки региональные элиты. Быть близко к проблемам людей, понимать, что волнует простого служащего, рабочего, предпринимателя или фермера, увы, не является первоочередной задачей в эстонской политике.
Даже фактически стартовавшая уже предвыборная кампания не в состоянии переформатировать общее политическое направление по усилению конфронтации между теми, кто остро ощущает экономический спад и политическую нестабильность, и теми, кто считает, что задачи, поставленные Брюсселем, оправдывают любые жесткие меры.
Та политическая сила, в рядах которой есть люди, понимающие, что общество устало от разжигающих межнациональную рознь лозунгов, разрастания бюджетных дыр, скачков инфляции и увеличения уровня безработицы, поднимет из лужи истории нынешнюю власть. Власть в том виде, в котором она существует сегодня, жителям страны не нужна.
Новая старая партия
Такие люди в Эстонии есть. И было бы нечестным заявлять, что они есть только в среде центристов и среди сочувствующей им части населения. Но именно Центристская партия, ныне преодолевающая сложный путь трансформации, очищается как благородный металл от примесей и окисления через горнило времени и готова предоставить необходимый сегодня обществу политико-экономический потенциал молодых и компетентных людей.
В большинстве своем они совершенно не похожи на тех членов партии, которые высокопарно именуют себя продолжателями дела Сависаара, но по факту не являются ни выразителями народного мнения, ни специалистами в своей профессии. Их дипломы, профессиональные знания, да и убеждения давно покрылись коростой конформизма, превратив их в идеологических функционеров, борющихся за партийные деньги и посты. Нынешний внутрипартийный кризис - это результат именно их деятельности, а точнее - бездеятельности.
Сегодня мы являемся свидетелями рождения новой политической силы - новой старой Центристской партии.
Любой живой организм, появившейся естественным путем, проходит обязательные жизненные этапы, адаптируясь к новым условиям среды обитания. Центристская партия, по сути, живой организм общества, находящийся с 2016 года в естественном процессе политических адаптаций и трансформаций, не меняет своего основного направления, заложенного «железным Эдгаром».
Цель направления по Сависаару - интересы каждого жителя Эстонии независимо от национальности, языка, социального положения и гражданства. Такой вектор развития полностью соответствует нынешним требованиям общества, которое устало от половинчатых решений и политической мягкотелости оппозиции, готовой нравится и избирателю, и провластной элите - и нашим, и вашим.
Политический лохотрон
Партия реформ
Политическая стратегия «и нашим, и вашим» не нова, тем более, что именно такая беззубая позиция наиболее выгодна партии власти, чья помощь народу сводится к минимуму. Сегодняшнее руководство Партии реформ в большинстве своем склонно решать вопросы обеспечения государственных механизмов и содержания чиновничьего аппарата, а не искать выход из глубокого тоннеля кризисных явлений, в котором находится подавляющее большинство населения страны.
Нельзя сказать, что реформисты бездействуют, но их политика продиктована желанием скорее не помочь всем, а защитить интересы только обеспеченного слоя населения. Да, он является заметным налоговым донором для всех институтов власти, в том числе финансирующих и такие социальные сферы, как правопорядок, медицина, образование, культура и далее по списку. Но государство предполагает равное внимание ко всем стратам общества, тем более, что налогоплательщиками, а значит и бенефициарами власти, мелкие предприниматели, служащие, рабочие и фермеры быть не перестали.
Несмотря на это, нынешнее направление во внутренней политике партии власти однозначно свидетельствует о поддержке сильных представителей общества, мало нуждающихся в помощи, готовых самостоятельно адаптироваться к жестким условиям и имеющих для этого все средства. Причем условиям, которые искусственно созданы Партией реформ для сохранения политической монополии. Слабые же выживают как могут.
Социал-демократы
Партия социал-демократов резко отличается от партии власти. Если реформисты открыто придерживаются жесткого политико-экономического курса, то соцдемы являют собой классический пример стратегии «и нашим, и вашим». Продолжая прятаться за ширму борьбы за интересы трудового человека, полученную по наследству от известной всем партии, которой еще чуть более тридцати лет назад принадлежала вся власть на одной шестой части суши, на деле ее представители стали ярыми сторонниками политики Партии реформ.
Достаточно вспомнить хотя бы их инициативу по введению подоходного налога с предприятий малого бизнеса, что делает деятельность тысяч мелких семейных фирм нерентабельными и тормозит и без того медленный экономический рост. Не будем забывать, что провозглашая лозунги о защите интересов трудящихся, социал-демократы своими девятью мандатами поддерживают реформистов, которые в рамках коалиционного правительства только увеличивают налоговое бремя, от которого страдают самые незащищенные социальные группы.
ЕКРЕ
Партия ЕКРЕ придерживается крайне популистской риторики, что дает ей возможность удерживать симпатии тех, кто не утруждает себя политическим анализом и верит словам, а не делам. Харизматичный Март Хельме удачно балансирует между настроениями эстонцев, которые были разочарованы невнятной позицией Центристской партии по поводу войны в Украине, и русскоязычными, считающими, что центристы не оправдали их надежд, связанных с защитой интересов Эстонии от экономических и политических требований ЕС. При этом от того, что партию ЕКРЕ поддерживает часть обидевшихся на всех русскоязычных, результат распределения благ не меняется. Выигрывают только ультраправые националистически настроенные эстонцы.
«Отечество»
Партия «Отечество» на фоне падения рейтингов реформистов из-за налоговой и языковой реформ, а также жесткой финансовой политики в отношении оборонных инициатив, заметно поднялась по политической лестнице. Согласно последним данным опроса, проведенного в сотрудничестве с Институтом общественных исследований и Norstat Eesti AS, «Отечество» поддерживают 26,3% населения, EKRE - 20,4%, а Партию реформ - 16,8% граждан страны. Однако говорить о каких-то политических или экономических инициативах, привлекающих своей новизной потенциального избирателя, не приходится. За последние десять лет риторика партии «Отечество» полевела настолько, что сегодня ее тезисы трудно отличить от риторики соцдемов. Главная причина столь высокого рейтинга к концу 2023 года в том, что партия «Отечество» не вляпалась ни в одну грязную историю, а ее члены никаким образом не причастны к работе правительства в налоговой сфере. Оказаться в стороне и ничего не делать - такая тактика принесла партии локальный успех.
Реванш центристов неизбежен
Сегодня у новой старой Центристской партии есть все шансы взять реванш и вернуть себе былые позиции, заявив актуальную повестку дня. Конечно, это чревато уходом некоторых членов партии, какая-то часть населения откажет нам в поддержке, но в долгосрочной перспективе попытка реванша закончится победой. Главное для центристов - защита национальных и региональных интересов. Ждут ли наши партнеры по ЕС от нас этого или нет, но другого пути к повышению уровня жизни у жителей Эстонии сегодня не имеется.