МНЕНИЕ ⟩ «Отечество» пока еще лидирует, но центристы уже возвращаются

Та политическая сила, в рядах которой есть люди, понимающие, что общество устало от разжигающих межнациональную рознь лозунгов, разрастания бюджетных дыр, скачков инфляции и увеличения уровня безработицы, поднимет из лужи истории нынешнюю власть. Власть в том виде, в котором она существует сегодня, жителям страны не нужна.

Новая старая партия

Такие люди в Эстонии есть. И было бы нечестным заявлять, что они есть только в среде центристов и среди сочувствующей им части населения. Но именно Центристская партия, ныне преодолевающая сложный путь трансформации, очищается как благородный металл от примесей и окисления через горнило времени и готова предоставить необходимый сегодня обществу политико-экономический потенциал молодых и компетентных людей.

В большинстве своем они совершенно не похожи на тех членов партии, которые высокопарно именуют себя продолжателями дела Сависаара, но по факту не являются ни выразителями народного мнения, ни специалистами в своей профессии. Их дипломы, профессиональные знания, да и убеждения давно покрылись коростой конформизма, превратив их в идеологических функционеров, борющихся за партийные деньги и посты. Нынешний внутрипартийный кризис - это результат именно их деятельности, а точнее - бездеятельности.

Сегодня мы являемся свидетелями рождения новой политической силы - новой старой Центристской партии.