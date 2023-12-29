Мнение ⟩ Путь циника Кылварта и его партии к полному краху

Михаилу Кылварту потребовалось почти четыре месяца, чтобы публично рассказать о своем видении перспектив, о том, что вдохновило его встать у партийного руля. Причины этого были очевидны. Кылварт не мог не осознавать, что после открытого нападения России на Украину крыло Ратаса больше не готово безоговорочно защищать политику Путина (члены Центристской партии поддерживали все агрессии Путина, включая опосредованную войну в Донбассе), пишет эмерит-профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо.
Команда Ратаса поняла, что продолжение хваленой «умелой игры» в одну правду для русских и другую правду для эстонцев грозит теперь фатальным предательством интересов Эстонии и изоляцией.
Кылварт, будучи представителем «русского мира», имеющим награды путинской России, вполне осознавал непрочность своей миссии. Проимперски настроенное крыло сторонников партии, озадаченное риторикой Ратаса, двинулось к выходу.
В то же время более проевропейская часть русскоязычных восприняла шок, поразивший мир, и осознала истинное положение дел и реальные интересы – как собственные, так и своих детей.
Их сближение с так называемым «крылом Ратаса» было лишь вопросом времени (присоединение Юферевой-Скуратовски к партии Каллас — один из примеров этого). Однако, с точки зрения Кылварта, в этом случае партия могла стать «непригодной к использованию».
Под руководством команды Ратаса центристы могли рассчитывать на будущее, унаследованное от Народного фронта и продолжавшее традиции народной партии, с ориентацией на Эстонию и в то же время с учетом интересов русскоязычного населения.
Кылварту пришлось пойти на риск только осенью 2023 года, чтобы вернуть себе контроль над партийным аппаратом. Рейтинг партии оказался в ступоре.
В связи с этим показательно интервью Кылварта (Rus.Delfi, 19.12.2023 – прим. ред.) накануне Рождества, которое отражает его глубокое разочарование.
Позорное отсутствие идей у лидера партии скрывается за перечислением проблем на уровне местных органов власти.
Помимо выражения обеспокоенности проблемами электората в Ида-Вирумаа (например, по поводу строительства муниципального здания), он также пытался обратиться к эстоноязычным регионам, разглагольствуя, в том числе, о важности того, «чтобы государство сейчас поддержало строительство деревянных домов!»
Ожидаемо, Кылварт, оставаясь верным избранной «миссии», стремится мобилизовать партию на противоборствующий, дестабилизирующий Эстонию курс.
В центре его высказываний, насыщенных враждебной, агрессивной риторикой и включающих прямые ложные утверждения, - непримиримость с консолидирующей политикой эстонского национального государства.
Какую альтернативу или пример предлагает Кылварт для будущей Эстонии? Его источник – Сингапур! Технологические достижения у Сингапура выдающиеся.
Однако в контексте политических проблем Эстонии следует выделить два акцента Кылварта. Во-первых, он хвалит дружественные отношения маленькой страны Сингапур с Китаем. Во-вторых, Сингапур предлагает Эстонии подходящий пример государственного строительства!
А именно, в Сингапуре, по его словам, «нашли возможность создать единую нацию из разных национальностей». Так неужели наши демократические соседи в Скандинавии, такие как Швеция, Дания и т. д., не смогли сформировать целостную единую нацию?
Будем надеяться, что лидер Центристской партии на самом деле не считает, что «сформировать единую нацию» можно лишь в рамках политической системы, основанной на однопартийной диктатуре, такой как Сингапур.
Однако причины, по которым страны с развитой демократией, такие как Дания, Норвегия и другие, не подходят для Эстонии в качестве модели, очевидны. Как и Эстония, они являются национальными государствами с одним официальным языком!
В Сингапуре официально четыре официальных языка! Однако, помимо «диалектов» коренных народов, де-факто функциональным государственным языком (наряду с английским) является родной язык поздних мигрантов-китайцев, которые уже составляют 70% населения!
О политических идеалах Кылварта красноречиво говорит и то, что в его речи эстонский язык - не «государственный язык», а «язык, превалирующий в общественной сфере».
Как человеку, жившему в условиях советской оккупации, концепция «единого народа» («единой нации») напоминает мне о навязывании идеи новой исторической общности - «единого», конечно же, с выбором русского языка в качестве «добровольно» принятого второго родного языка, «советского народа».
Главным источником нынешней и, конечно же, с его точки зрения, «несправедливой» политики Эстонии Кылварт хочет видеть не естественное развитие государственности, а «войну в Украине» (именно так Кылварт относится к резне, организованной Путиным!): «Теперь все можно оправдать войной в Украине. Я всегда спрашиваю, в чем виноваты местные русские?»
Тактика «поиска виновных» усиливает дискурс Кылварта о «жертве». Война продемонстрировала не только то, что если смотреть сквозь пальцы на провокации, это лишь придает дополнительную смелость «агентам влияния», но и выдвинула на первый план политическую поляризацию населения – и это тоже правда.
И здесь я хотел бы спросить Кылварта, что сделали Центристская партия или ее неэстонские лидеры, чтобы дистанцировать русскоязычных от политики Путина. До вторжения 24 февраля представители Центристской партии в Рийгикогу (Яна Тоом, Андрей Коробейник и другие), повторявшие ложь Путина, оправдывали российскую агрессию в Донбассе.
Ни на одном митинге солидарности с Украиной (в том числе и на том, который прошел в феврале 2022 года на площади Свободы, практически под окнами офиса Кылварта), ни один член «кылвартовского» крыла партии, то есть, русскоязычный депутат, не выступил публично и не высказался в поддержку украинского народа!
В прессе упоминались только двое (я сам их видел) среди как минимум 10-15 тысяч участников.
Видимо, те же самые причины (страх потерять голоса избирателей), которые помешали его учителю Эдгару Сависаару критиковать вандалов, разгромивших Старый город в 2007 году, заставили замолчать и Кылварта сейчас.
Осознает ли Кылварт, что годы нашей оккупации помогают понять трагедию Украины, которая, по его словам, «снова повлияла на раны нашего общества, связанные с неудачными интеграционными процессами»?
Цинично, однако, скрывать советскую русификацию и, по-видимому, даже депортации под советской формулировкой, называя их «неудачными интеграционными процессами».
Но в центристском партийном цинизме Кылварта есть последовательность.
Как вы помните, в 2016 году ни один политик из так называемого «крыла Кылварта» (всего 9 депутатов) не проголосовал за резолюцию Рийгикогу, осуждающую эти преступления против человечности! Как пояснил Михаил Корб, оценка преступлений против человечности не входит в компетенцию Рийгикогу!
О полном нежелании Кылварта понять, что эстонцы не могут находиться в одной лодке со сторонниками войны, говорят обвинения в том, будто бы «когда началась война на Украине, Эстонское государство упустило возможность дать сигнал к консолидации общества».
Какая может быть консолидация «единой нации», когда значительная часть, если не большинство, русскоязычного народа поддержала, пусть и по умолчанию, российскую агрессию, и немалая заслуга в этом принадлежит партии Кылварта!
Естественным результатом дошедшей буквально до нашего порога войны стала консолидация тех жителей Эстони, кто уже видел себя следующей мишенью (угрозы со стороны российских политиков стали обычным явлением).
Явно провокационное заявление Кыварта о том, что «если раньше были границы по проявлению нетерпимости к местными русскоязычным, местным русским то сейчас этих границ практически нет», неприемлемо для высокопоставленного политика.
Из критики Кылварта, Тоома и других в адрес правительства следует, что под «безграничную нетерпимость» можно подвести, во-первых, прекращение подрывной деятельности агентов влияния России, их высылку и судебное преследование, а, во-вторых, создание единой школы через образовательную реформу.
Выступая в роли ярых защитников российских агентов влияния, на педаль нужно жать осторожно, и это всегда нравилось избирателям Кылварта, Тоом и других.
Круг замыкается: Кылварт, Тоом и другие мобилизуют реакционеров и тех, кто черпает вдохновение в антиэстонских настроениях, и снова избираются во власть.
Самое позорное, что на этот раз Кылварт не отступает от прямой лжи, типа заявлений, будто «некоторым людям стали говорить, что они - угроза безопасности, потому что у них такая фамилия».
Кылварт, кажется, забывает (неужели и правда забывает?), что именно его провокационные обвинения во враждебности к русским людям и русскому языку были и остаются одним из основных оправданий Путина для начала кровавой бойни в Украине.
«Геттоизация» русскоязычных школ – то, как это выглядит для кого-то, в том числе благодаря усилиям Кылварта, не является «безграничной враждебностью» или «местью».
Разговоры о проблеме «прав человека» в интерпретации Кылварта и Канте намеренно вводят в заблуждение. Создание единой школы не нарушает прав русскоязычных в Эстонии (как не нарушает и прав около 70 000 русскоязычных новых поселенцев в Финляндии), а обеспечивает реализацию прав человека.
Эстонский язык является в Эстонии государственным языком, и поэтому государство несет ответственность за обеспечение его изучения, поскольку только благодаря этому гарантируются равные возможности карьерного роста, в том числе в государственном аппарате и на других достойных должностях.
Демагогично одновременно требовать «равных прав» в контексте предоставления параллельного школьного образования и в то же время требовать равных возможностей в профессии, требующей хорошего владения языком!
Невозможно поверить, что оспаривание конституционных истин, провокационная, конфронтационная ложь и выступление в роли адвоката российской агентуры не исключают возможностей выдвигаться от партии в депутаты парламента.
Все это, безусловно, ставит эстонцев, которые по-прежнему поддерживают партию, перед выбором. Разве у них нет всех оснований поинтересоваться тем, что вещает Кылварт?
Или эстонские лидеры партии Кылварта делают, как и раньше, вид, что не слышат и не видят, как единомышленники Кылварта, «отменяя» депортации, топчут могилы своих предков?
Взгляд в будущее наводит на мысль о том, что этой партии требуется моральное возрождение.