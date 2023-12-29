Мнение ⟩ Путь циника Кылварта и его партии к полному краху

О политических идеалах Кылварта красноречиво говорит и то, что в его речи эстонский язык - не «государственный язык», а «язык, превалирующий в общественной сфере».

Как человеку, жившему в условиях советской оккупации, концепция «единого народа» («единой нации») напоминает мне о навязывании идеи новой исторической общности - «единого», конечно же, с выбором русского языка в качестве «добровольно» принятого второго родного языка, «советского народа».

Главным источником нынешней и, конечно же, с его точки зрения, «несправедливой» политики Эстонии Кылварт хочет видеть не естественное развитие государственности, а «войну в Украине» (именно так Кылварт относится к резне, организованной Путиным!): «Теперь все можно оправдать войной в Украине. Я всегда спрашиваю, в чем виноваты местные русские?»

Тактика «поиска виновных» усиливает дискурс Кылварта о «жертве». Война продемонстрировала не только то, что если смотреть сквозь пальцы на провокации, это лишь придает дополнительную смелость «агентам влияния», но и выдвинула на первый план политическую поляризацию населения – и это тоже правда.

И здесь я хотел бы спросить Кылварта, что сделали Центристская партия или ее неэстонские лидеры, чтобы дистанцировать русскоязычных от политики Путина. До вторжения 24 февраля представители Центристской партии в Рийгикогу (Яна Тоом, Андрей Коробейник и другие), повторявшие ложь Путина, оправдывали российскую агрессию в Донбассе.