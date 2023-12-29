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Сделка дочернего предприятия Eesti Energia вызвала вопросы в соседнем государстве

Ангелина Тякер
, журналист
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Eesti Energia.
Eesti Energia. Фото: Tairo Lutter

Дочернее предприятие Eesti Energia UAB Enefit попало под расследование в Литве, так как предприятие запросило разрешение на приобретение конкурирующего розничного продавца электроэнергии у Департамента конкуренции уже после совершения сделки, пишет Äripäev.

По словам генерального директора UAB Enefit Витениса Коризна, клиентский портфель EGTO energija был принят в середине сентября.

«В частности, мы взяли на себя обменные контракты с 5700 домашними клиентами и 400 бизнес-клиентами», - сказал он.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

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