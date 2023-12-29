Юри Ратас: Яна Тоом не должна баллотироваться на выборах в Европарламент по списку центристов

По мнению Ратаса, Тоом не следует баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Центристской партии, передает ERR. «Это решает руководство и совет партии, но я не считаю, что для Центристской партии было бы правильно, если бы баллотировались люди, которые в нынешней военной ситуации, когда агрессор постоянно бомбит и убивает людей в Украине, идти и из личных средств поддерживать людей с подобным мышлением», – заявил Ратас.