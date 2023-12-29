Юри Ратас: Яна Тоом не должна баллотироваться на выборах в Европарламент по списку центристов

По оценке вице-спикера Рийгикогу и бывшего председателя Центристской партии Юри Ратаса, поведение евродепутата Яны Тоом, помогавшей в суде прокремлевским активистам, подрывает репутацию как Центристской партии, так и Эстонии. «Столько еще эстонский политик, который к тому же является членом Европейского парламента, будет продолжать играть с этой темой?» – недоумевает он, добавляя, что эта тема – эстонское государство.
По мнению Ратаса, Тоом не следует баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Центристской партии, передает ERR. «Это решает руководство и совет партии, но я не считаю, что для Центристской партии было бы правильно, если бы баллотировались люди, которые в нынешней военной ситуации, когда агрессор постоянно бомбит и убивает людей в Украине, идти и из личных средств поддерживать людей с подобным мышлением», – заявил Ратас.
Ратас убежден, что с таким поведением Тоом не заручится поддержкой избирателей: «Я считаю, что на самом деле это не подходит ни живущим в Эстонии русским, ни эстонцам».