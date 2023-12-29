Google заплатит огромный штраф за незаконную слежку за пользователями

В поданном в США коллективном иске против Alphabet, материнской компании Google, истцы требовали с ответчика не менее пяти миллиардов долларов в качестве компенсации за нарушение конфиденциальности поисковых запросов, сообщает BBC.

Окружной судья Ивонн Гонсалес Роджерс приостановила назначенные на четверг в Калифорнии предварительные слушания по делу, после того как адвокаты заявили, что достигли предварительного урегулирования.

Судья Роджерс ранее отклонила встречный иск Google и ходатайство об отмене разбирательства.

Условия досудебного урегулирования спора не разглашаются. Ожидается, что юристы представят официальное соглашение в суд не позднее февраля 2024 года.

В коллективном иске, поданном в 2020 году, утверждалось, что поисковая система Google отслеживала активность пользователей, даже когда они переводили браузер Chrome в режим инкогнито, а другие браузеры — в режим приватного просмотра.

Представители Google, в свою очередь, утверждают, что компания информировала пользователей о том, какие именно данные собирает при использовании ими приватного режима.

По их словам, сбор истории поисковых запросов помогает владельцам страниц лучше оценивать эффективность их контента, продуктов и маркетинга.

Режим инкогнито в браузере Google Chrome дает пользователям возможность искать информацию в интернете таким образом, что эта активность не фиксируется ни в самом браузере, ни на устройстве.

В то же время историю посещений сайтов могут отслеживать различные аналитические инструменты, такие как Google Analytics.

Ранее технологический гигант согласился выплатить 700 миллионов долларов в рамках урегулирования спора, в ходе которого сразу несколько штатов США обвинили Google в воспрепятствовании конкуренции в магазине приложений Google Play для устройств, использующих операционную систему Android.

Несколькими днями ранее Alphabet проиграла в США судебный процесс против компании Epic Games: производитель видеоигр, аналогично, обвинил Google в том, что тот препятствует конкуренции.