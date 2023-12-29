Работа над Законом о риторике ненависти скоро сдвинется с места. Рейнсалу: самое подходящее место для этого законопроекта – мусорка

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-Демократическая партия) заявил, что комиссия на данный момент рассмотрела и проголосовала по всем предложениям о поправках, поступившим от фракций и членов Рийгикогу, касающимся указанного законопроекта. «Ни одна из поправок не была поддержана комиссией», – заявил он.

По словам Одинца, следующее решение – отправить законопроект на второе чтение, но комиссия этого еще не сделала. «В настоящее время не планируется созыв внеочередных заседаний комиссии перед весенней сессией (начинается 8 января – прим. М.М.)», – добавил он. Со стороны правящих партий никому нечего было добавить к сказанному им.