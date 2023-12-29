Работа над Законом о риторике ненависти скоро сдвинется с места. Рейнсалу: самое подходящее место для этого законопроекта – мусорка

Никакого существенного прогресса в рассмотрении в Рийгикогу законопроекта о риторике ненависти не произошло, работа над ним продолжится в новом году.
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Председатель правовой комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-Демократическая партия) заявил, что комиссия на данный момент рассмотрела и проголосовала по всем предложениям о поправках, поступившим от фракций и членов Рийгикогу, касающимся указанного законопроекта. «Ни одна из поправок не была поддержана комиссией», – заявил он.