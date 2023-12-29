Украина ночью и утром в пятницу подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаке. После очередного налета дронов-камикадзе было запущено более ста ракет разных типов. Есть жертвы, их число растет. Пять человек погибли в Днепропетровской области, четыре – в Запорожье, по три человека – в Киеве и Одессе, погибшие также есть в Харькове и Львове.
«Столько целей одновременно мы еще не видели». Что известно о массированной воздушной атаке на Украину
«Сегодня Россия била почти всем»
«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», – заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ракетную атаку, которая началась утром и продолжалась несколько часов.
По его выражению, Россия использовала все, кроме «Калибров» (ракеты морского базирования), в том числе гиперзвуковые «Кинжалы», другие крылатые, баллистические и авиационные ракеты.
Около трех часов ночи в воздух были подняты 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сообщили Воздушные силы ВСУ. Около шести утра они запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32, говорится в сводке. Пять аэробалистических «Кинжалов» запустили истребители МиГ-31К.
О беспрецедентной по разнообразию ракет атаке заявил и президент Украины Владимир Зеленский: «Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505».
Зеленский сообщал, что всего за время атаки было выпущено около 110 ракет, но позже Воздушные силы ВСУ назвали еще большую цифру – 158 ракет разных типов и ударных беспилотников.
«Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», – заявили военные. Обломки сбитых ракет упали на несколько крупных городов, в том числе Киев.
«Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города», – перечислил пострадавшие от массированной воздушной атаки города и объекты Зеленский.
Россия утром не комментировала массированный ракетный удар по Украине.
Киев
В результате российской атаки погибли по меньшей мере 12 человек, 76 человек пострадали, следовало из утреннего заявления главы МВД Украины Игоря Клименко.
В Киеве число жертв достигло трех, сообщил мэр Виталий Кличко. Днем тела двух погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Известно о 28 пострадавших – 25 из них в больницах.
В четырех районах столицы есть разрушения от падения обломков сбитых ракет. По данным властей, в Подольском районе произошел пожар на территории складских помещений, в Святошинском районе – пожар в многоэтажном жилом доме, а в Шевченковском районе несколько человек извлекали из-под завалов . В Дарницком районе пострадал жилой дом.
Взрывом также было повреждено здание станции метро «Лукьяновская», которая работала как бомбоубежище. Станция уже возобновила работу.
Львов
Один человек погиб во Львове, пострадавших в городе насчитывается по меньшей мере 15.
«Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых», – заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Мэр Львова Александр Садовой опубликовал в телеграме фотографии, подтверждающие, что от ракетного удара по Львову пострадали три школы и детский сад. По данным мэра, всего было повреждено десять зданий.
Утренний ракетный удар был нанесен после ночной атаки дронов, которые сбивали на подлете к центру города, передавал корреспондент Би-би-си. По данным Козицкого, в атаке было задействовано 14 беспилотников типа Shahed, сбить удалось только восемь. Было попадание в одно из предприятий во Львове. В какое, власти не уточняют.
Харьков
В результате ударов по Харькову погибли трое работников одного из гражданских предприятий, еще 11 человек получили ранения, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры – медицинское учреждение, склады, другие гражданские предприятия, писал утром Синегубов в своем телеграм-канале.
Ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о трех волнах массированных ракетных обстрелов. Сначала произошло по меньшей мере шесть взрывов, затем – еще «по меньшей мере четыре прилета», потом началась третья волна.
По данным властей, город обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. Всего в Харькове было нанесено 22 удара по разным районам города, подсчитал Терехов.
Одесса
В Одессе погибли три человека, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его данным, 22 человека получили ранения, в том числе двое детей шести и восьми лет и беременная женщина.
«Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное, – написал Кипер в телеграме. – Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут изменяться».
Ракетный удар по городу также был нанесен после ночной атаки дронов. Ночью Кипер сообщал, что обломками сбитого беспилотника была повреждена жилая многоэтажка – в ней начался пожар (см. фото).
Днепр
Пять человек погибли в Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В городе Днепр в результате атаки загорелся один из торговых центров города, подтвердил Лысак.
Также был сильно поврежден роддом – как писали СМИ, в здании выбиты окна. Все находившиеся там успели перейти в укрытие, отмечало издание «Бабель». Глава МВД в свою очередь уточнил, что помощь спасателей потребовалась четырем пациенткам роддома, в который было попадание.
Запорожье
Город Запорожье также попал под обстрел, власти сообщают о четырех погибших и 12 пострадавших.
«Ракета уничтожила частный дом. Вместо дома – воронка, обломки кирпича, стройматериалов, остатки быта и уюта. Сердце обливается кровью», – написал в телеграме глава областной военной администрации Юрий Малашко.
По его словам, целями атаки стали территории нескольких предприятий города. Взрывной волной и обломками были повреждены многоэтажки в одном из районов Запорожья.
Воздушная тревога в Украине была отменена только после 09:30.
Министерство энергетики Украины сообщило, что после массированного российского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.