«Столько целей одновременно мы еще не видели». Что известно о массированной воздушной атаке на Украину

Россия утром не комментировала массированный ракетный удар по Украине.

Киев

Спасатели работают в Киеве, в четырех районах которого зафиксированы последствия отражения ракетной атаки Фото: t.me/dsns_telegram

В результате российской атаки погибли по меньшей мере 12 человек, 76 человек пострадали, следовало из утреннего заявления главы МВД Украины Игоря Клименко.

В Киеве число жертв достигло трех, сообщил мэр Виталий Кличко. Днем тела двух погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Известно о 28 пострадавших – 25 из них в больницах.

В четырех районах столицы есть разрушения от падения обломков сбитых ракет. По данным властей, в Подольском районе произошел пожар на территории складских помещений, в Святошинском районе – пожар в многоэтажном жилом доме, а в Шевченковском районе несколько человек извлекали из-под завалов . В Дарницком районе пострадал жилой дом.

Взрывом также было повреждено здание станции метро «Лукьяновская», которая работала как бомбоубежище. Станция уже возобновила работу.

Львов

Мэр Львова Александр Садовой утром опубликовал фото жилого дома, сильно пострадавшего во время ракетной атаки Фото: t.me/andriysadovyi

Один человек погиб во Львове, пострадавших в городе насчитывается по меньшей мере 15.

«Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых», – заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Мэр Львова Александр Садовой опубликовал в телеграме фотографии, подтверждающие, что от ракетного удара по Львову пострадали три школы и детский сад. По данным мэра, всего было повреждено десять зданий.