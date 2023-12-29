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«Столько целей одновременно мы еще не видели». Что известно о массированной воздушной атаке на Украину

BBC News Русская служба
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BBC
Массированная воздушная атака на Украину.
Массированная воздушная атака на Украину. Фото: YAKIV LIASHENKO

Украина ночью и утром в пятницу подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаке. После очередного налета дронов-камикадзе было запущено более ста ракет разных типов. Есть жертвы, их число растет. Пять человек погибли в Днепропетровской области, четыре – в Запорожье, по три человека – в Киеве и Одессе, погибшие также есть в Харькове и Львове.

«Сегодня Россия била почти всем»

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», – заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ракетную атаку, которая началась утром и продолжалась несколько часов.

По его выражению, Россия использовала все, кроме «Калибров» (ракеты морского базирования), в том числе гиперзвуковые «Кинжалы», другие крылатые, баллистические и авиационные ракеты.

Около трех часов ночи в воздух были подняты 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сообщили Воздушные силы ВСУ. Около шести утра они запустили не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32, говорится в сводке. Пять аэробалистических «Кинжалов» запустили истребители МиГ-31К.

О беспрецедентной по разнообразию ракет атаке заявил и президент Украины Владимир Зеленский: «Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505».

Зеленский сообщал, что всего за время атаки было выпущено около 110 ракет, но позже Воздушные силы ВСУ назвали еще большую цифру – 158 ракет разных типов и ударных беспилотников.

«Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», – заявили военные. Обломки сбитых ракет упали на несколько крупных городов, в том числе Киев.

«Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города», – перечислил пострадавшие от массированной воздушной атаки города и объекты Зеленский.

Россия утром не комментировала массированный ракетный удар по Украине.

Киев

Спасатели работают в Киеве, в четырех районах которого зафиксированы последствия отражения ракетной атаки
Спасатели работают в Киеве, в четырех районах которого зафиксированы последствия отражения ракетной атаки Фото: t.me/dsns_telegram

В результате российской атаки погибли по меньшей мере 12 человек, 76 человек пострадали, следовало из утреннего заявления главы МВД Украины Игоря Клименко.

В Киеве число жертв достигло трех, сообщил мэр Виталий Кличко. Днем тела двух погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Известно о 28 пострадавших – 25 из них в больницах.

В четырех районах столицы есть разрушения от падения обломков сбитых ракет. По данным властей, в Подольском районе произошел пожар на территории складских помещений, в Святошинском районе – пожар в многоэтажном жилом доме, а в Шевченковском районе несколько человек извлекали из-под завалов . В Дарницком районе пострадал жилой дом.

Взрывом также было повреждено здание станции метро «Лукьяновская», которая работала как бомбоубежище. Станция уже возобновила работу.

Львов

Мэр Львова Александр Садовой утром опубликовал фото жилого дома, сильно пострадавшего во время ракетной атаки
Мэр Львова Александр Садовой утром опубликовал фото жилого дома, сильно пострадавшего во время ракетной атаки Фото: t.me/andriysadovyi

Один человек погиб во Львове, пострадавших в городе насчитывается по меньшей мере 15.

«Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых», – заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Мэр Львова Александр Садовой опубликовал в телеграме фотографии, подтверждающие, что от ракетного удара по Львову пострадали три школы и детский сад. По данным мэра, всего было повреждено десять зданий.

Утренний ракетный удар был нанесен после ночной атаки дронов, которые сбивали на подлете к центру города, передавал корреспондент Би-би-си. По данным Козицкого, в атаке было задействовано 14 беспилотников типа Shahed, сбить удалось только восемь. Было попадание в одно из предприятий во Львове. В какое, власти не уточняют.

Харьков

В результате ударов по Харькову погибли трое работников одного из гражданских предприятий, еще 11 человек получили ранения, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры – медицинское учреждение, склады, другие гражданские предприятия, писал утром Синегубов в своем телеграм-канале.

Ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о трех волнах массированных ракетных обстрелов. Сначала произошло по меньшей мере шесть взрывов, затем – еще «по меньшей мере четыре прилета», потом началась третья волна.

По данным властей, город обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. Всего в Харькове было нанесено 22 удара по разным районам города, подсчитал Терехов.

Одесса

Одесса
Одесса Фото: t.me/odeskaODA

В Одессе погибли три человека, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер. По его данным, 22 человека получили ранения, в том числе двое детей шести и восьми лет и беременная женщина.

«Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное, – написал Кипер в телеграме. – Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут изменяться».

Ракетный удар по городу также был нанесен после ночной атаки дронов. Ночью Кипер сообщал, что обломками сбитого беспилотника была повреждена жилая многоэтажка – в ней начался пожар (см. фото).

Днепр

Днепр
Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Пять человек погибли в Днепропетровской области, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В городе Днепр в результате атаки загорелся один из торговых центров города, подтвердил Лысак.

Также был сильно поврежден роддом – как писали СМИ, в здании выбиты окна. Все находившиеся там успели перейти в укрытие, отмечало издание «Бабель». Глава МВД в свою очередь уточнил, что помощь спасателей потребовалась четырем пациенткам роддома, в который было попадание.

Запорожье

Запорожье
Запорожье Фото: t.me/zoda_gov_ua

Город Запорожье также попал под обстрел, власти сообщают о четырех погибших и 12 пострадавших.

«Ракета уничтожила частный дом. Вместо дома – воронка, обломки кирпича, стройматериалов, остатки быта и уюта. Сердце обливается кровью», – написал в телеграме глава областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, целями атаки стали территории нескольких предприятий города. Взрывной волной и обломками были повреждены многоэтажки в одном из районов Запорожья.

Воздушная тревога в Украине была отменена только после 09:30.

Министерство энергетики Украины сообщило, что после массированного российского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Запорожье
Запорожье Фото: t.me/zoda_gov_ua
BBC
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