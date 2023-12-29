В воздушное пространство Польши вошел «неопознанный объект» со стороны Украины

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что нарушение воздушного пространства Польши во время российской атаки по Украине - это сигнал союзникам о необходимости усилить украинскую ПВО.

Массированная ракетная атака 29 декабря

По предварительным данным, этой ночью российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем телеграм-канале.

«По предварительным результатам этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено: 27 ударных БпЛА Shahed-136/131, 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55», - заявил он.

Массированной ракетной атаке со стороны РФ в ночь на пятницу подверглись сразу несколько городов по всей Украине, в том числе Киев, Львов, Харьков, Одесса, Черкассы и другие, пишет DW. В результате этих ударов есть погибшие и раненые, число жертв уточняется. Пострадали многие объекты гражданской инфраструктуры, в том числе станция метро «Лукьяновская» в Киеве, торговый центр в Днепре и другие.