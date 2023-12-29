В центре Таллинна будет построено новое здание государственной гимназии

Вице-мэр Мадле Липпус объяснила, что утвержденная планировка предлагает три варианта использования пространства. «Первый вариант предусматривает возведение современного здания государственной гимназии на улице Эндла в центре Таллинна. Если по каким-то причинам будет решено не строить на этом месте новое здание школы, планировка позволяет использовать участок для строительства жилых, торговых и офисных зданий», – уточнила Липпус.

Первый вариант предусматривает создание территории с общественными зданиями и транспортной инфраструктурой, а также возведение здания государственной гимназии высотой до 5 этажей с одним подземным уровнем. Два других варианта дают право строительства на участках земли, зонированных под жилую или коммерческую застройку в разных пропорциях, позволяя возводить здания высотой до семи этажей с двумя подземными этажами.

Фрагмент концептуального проекта «Stack», выполненного бюро Arhitekt11/Lunden Architecture и выигравшего международный архитектурный конкурс на строительство Тынисмяэской государственной гимназии. Фото: Таллиннская горуправа

Для всех трех вариантов предварительно был проведен архитектурный конкурс. Проект, разработанный для государственной гимназии, основан на результатах международного архитектурного конкурса «Таллиннская Тынисмяэская государственная гимназия». Конкурс проводился в 2020 году в сотрудничестве с Министерством образования и науки, таллиннской Городской управой и Союзом архитекторов Эстонии.

Максимальная высота зданий определена с учетом анализа высоты существующих строений на улице Эндла, что позволяет создать единый архитектурный облик района. При определении высоты зданий учитывался рельеф улицы Эндла, подъем улицы в сторону Тынисмяги и влияние на городское пространство здания Национальной библиотеки. Доступ к участку осуществляется с улицы Лыкке. Во всех трех вариантах планируется расширение тротуара вдоль улицы Эндла.

Фрагмент концептуального проекта «Stack», выполненного бюро Arhitekt11/Lunden Architecture и выигравшего международный архитектурный конкурс на строительство Тынисмяэской государственной гимназии. Фото: Скриншот с сайта InMyRoom

Парковка соответствует действующим в Таллинне стандартам и во всех вариантах предусмотрена на подземных этажах, велосипедные парковки запланированы во внутреннем дворе, в самом здании и на подземных уровнях.

Подробнее с материалами можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.

В приложении можно найти визуальное представление концептуального проекта «Stack», выполненное бюро Arhitekt11/Lunden Architecture, выигравшим международный архитектурный конкурс на строительство Тынисмяэской государственной гимназии.