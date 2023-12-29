В центре Таллинна будет построено новое здание государственной гимназии

На прошлой неделе Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку, один из вариантов которой открывает перспективу строительства нового здания для Тынисмяэской государственной гимназии. Компания ConArte OÜ разработала детальную планировку для объектов на улицах Эндла, 13, Лыкке, 3а и Лыкке, 5.
Вице-мэр Мадле Липпус объяснила, что утвержденная планировка предлагает три варианта использования пространства. «Первый вариант предусматривает возведение современного здания государственной гимназии на улице Эндла в центре Таллинна. Если по каким-то причинам будет решено не строить на этом месте новое здание школы, планировка позволяет использовать участок для строительства жилых, торговых и офисных зданий», – уточнила Липпус.
Первый вариант предусматривает создание территории с общественными зданиями и транспортной инфраструктурой, а также возведение здания государственной гимназии высотой до 5 этажей с одним подземным уровнем. Два других варианта дают право строительства на участках земли, зонированных под жилую или коммерческую застройку в разных пропорциях, позволяя возводить здания высотой до семи этажей с двумя подземными этажами.
Для всех трех вариантов предварительно был проведен архитектурный конкурс. Проект, разработанный для государственной гимназии, основан на результатах международного архитектурного конкурса «Таллиннская Тынисмяэская государственная гимназия». Конкурс проводился в 2020 году в сотрудничестве с Министерством образования и науки, таллиннской Городской управой и Союзом архитекторов Эстонии.
Максимальная высота зданий определена с учетом анализа высоты существующих строений на улице Эндла, что позволяет создать единый архитектурный облик района. При определении высоты зданий учитывался рельеф улицы Эндла, подъем улицы в сторону Тынисмяги и влияние на городское пространство здания Национальной библиотеки. Доступ к участку осуществляется с улицы Лыкке. Во всех трех вариантах планируется расширение тротуара вдоль улицы Эндла.
Парковка соответствует действующим в Таллинне стандартам и во всех вариантах предусмотрена на подземных этажах, велосипедные парковки запланированы во внутреннем дворе, в самом здании и на подземных уровнях.
Подробнее с материалами можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.
В приложении можно найти визуальное представление концептуального проекта «Stack», выполненное бюро Arhitekt11/Lunden Architecture, выигравшим международный архитектурный конкурс на строительство Тынисмяэской государственной гимназии.