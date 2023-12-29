Пт, 29.12.2023
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Особняк знаменитого футболиста ограбили, семье пришлось прятаться в укрытии

rus.postimees.ee
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Джек Грилиш.
Джек Грилиш. Фото: ANDREW YATES

В особняк известного футболиста Джека Грилиша проникли грабители – как раз в тот момент, когда спортсмен уехал в Ливерпуль на выездной матч с «Эвертоном».

Портал The Sun пишет, что семья футболиста – родители, сестры и брат, бабушка, а также невеста следили за матчем по телевизору в момент, когда грабители проникли на территорию особняка. Семья услышала лай собак и шум, после чего родственники нажали кнопку вызова полиции и спустились в укрытие.

К тому моменту, когда полиция прибыла на место, грабители сумели вынести из дома драгоценностей на миллион фунтов стерлингов.

Злоумышленники пока не найдены.

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