Особняк знаменитого футболиста ограбили, семье пришлось прятаться в укрытии

Портал The Sun пишет, что семья футболиста – родители, сестры и брат, бабушка, а также невеста следили за матчем по телевизору в момент, когда грабители проникли на территорию особняка. Семья услышала лай собак и шум, после чего родственники нажали кнопку вызова полиции и спустились в укрытие.