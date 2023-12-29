Глава Авдеевской военно-гражданской администрации: «В Авдеевке все еще остается более тысячи мирных жителей»

– Отговорки были разные: кому-то некуда, кому-то не на что, очень много всякого я слышал от них. Но вариантов, куда выехать, действительно очень много и в границах Донецкой области. Есть места компактного проживания для людей из фронтовых общин. Там они обеспечены и теплом, и водой, и пропитанием.

Но надо понимать, что за контингент остался в городе. Это люди в возрасте часто более шестидесяти лет. Им морально очень сложно принять решение. Они прожили здесь всю жизнь, строили дома, обживались. Сейчас они часто живут в подвалах даже не своих, а соседних домов, но, тем не менее, им все равно сложно взять две сумки с вещами и уехать. В последнее время говорят, что им страшно ехать по дороге, которая обстреливается. Там, действительно, кроме артиллерии еще и дроны летают, которые охотятся не только за военными, но и гражданскими автомобилями. Тем не менее, 99 процентов заявляют, что основной страх – не вернуться в город. Эти люди говорят, что после войны готовы вернуться сюда и жить даже в землянках, разбирать завалы, отстраивать город. Таких сообщений много.