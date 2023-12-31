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С Новым годом!

Поздравление редакции Rus.Postimees
rus.postimees.ee
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Малая часть журналистов портала Rus.Postimees поздравляет читателей с Новым годом.
Малая часть журналистов портала Rus.Postimees поздравляет читателей с Новым годом. Фото: Rus.Postimees

Вот он и наступил - 2024-й год. Каким он будет? Давайте смотреть в будущее с оптимизмом! Хочется верить, что с катаклизмами глобального масштаба человечество все-таки справится, а будет ли год успешным для каждого из нас, во многом зависит от нас самих.

В новогоднюю ночь принято желать счастья, здоровья, успехов, и вы уже, конечно, получили целую гору пожеланий от родных и близких. Что же касается журналистов редакции Rus.Postimees, то, посовещавшись, мы решили пожелать нашим читателям:

- сил для преодоления временных трудностей;

- аналитического подхода даже к самым тревожным новостям;

- быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам;

- не ныть и не жаловаться, а пытаться разобраться в причинах неудачи;

- не становиться похожими на тех, кого вы сами терпеть не можете;

- женщинам - побольше новых платьев;

- годовую подписку на портал Rus.Postimees, у кого ее еще нет.

Еще раз с Новым годом вас, дорогие читатели!

Ваша редакция.

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