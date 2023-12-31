Вот он и наступил - 2024-й год. Каким он будет? Давайте смотреть в будущее с оптимизмом! Хочется верить, что с катаклизмами глобального масштаба человечество все-таки справится, а будет ли год успешным для каждого из нас, во многом зависит от нас самих.
В новогоднюю ночь принято желать счастья, здоровья, успехов, и вы уже, конечно, получили целую гору пожеланий от родных и близких. Что же касается журналистов редакции Rus.Postimees, то, посовещавшись, мы решили пожелать нашим читателям:
- сил для преодоления временных трудностей;
- аналитического подхода даже к самым тревожным новостям;
- быть готовыми к непредвиденным обстоятельствам;
- не ныть и не жаловаться, а пытаться разобраться в причинах неудачи;
- не становиться похожими на тех, кого вы сами терпеть не можете;
- женщинам - побольше новых платьев;
- годовую подписку на портал Rus.Postimees, у кого ее еще нет.
Еще раз с Новым годом вас, дорогие читатели!
Ваша редакция.