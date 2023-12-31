С Новым годом!

Вот он и наступил - 2024-й год. Каким он будет? Давайте смотреть в будущее с оптимизмом! Хочется верить, что с катаклизмами глобального масштаба человечество все-таки справится, а будет ли год успешным для каждого из нас, во многом зависит от нас самих.