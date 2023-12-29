EKRE пожаловалась в Госсуд на законопроекты о поддержке Украины

«На фоне сегодняшнего худшего за время войны обстрела Украины поступила информация, что фракция EKRE (за исключением Райна Эплера) обратилась в госсуд с жалобой для отмены всех принятых Рийгикогу перед рождеством решений о помощи Украине», - сообщила председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) в соцсетях и добавила, что у нее нет слов.

Аккерманн написала, что в первую неделю нового года начнется составление мнения финансовой комиссии для госсуда. «EKRE говорит, что не хочет помогать Украине таким образом, но не говорит, каким образом хотела бы помогать. Когда я была министром финансов, то во время создания совместных пакетов помощи ЕС я слышала точно такие же высказывания от министра финансов Венгрии. Венгерское государство и лидер оппозиции EKRE всеми средствами пытаются помешать поддержке Украины», - написала Аккерманн.

По словам члена фракции EKRE Хенна Пыллуаас, фракция обратилась в госсуд из-за метода работы над законопроектами. «Грубо нарушили как закон о нашей работе и регламенте, так и конституцию. Мы поддержали часть законопроектов, которые поддержали бы Украину. Мы были против тех, где крупные средства обещали западным фондам, которые или сами сожрут эти деньги, или переведут их в сферу гендерного равноправия и зеленого переворота, что нисколько не поможет Украине», - сказал Пыллуаас.