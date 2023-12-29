EKRE пожаловалась в Госсуд на законопроекты о поддержке Украины

На прошлой неделе Рийгикогу принял три решения, тем или иным образом направленные на экономическую поддержку Украины, но Консервативная народная партия (EKRE) обжаловала все три законопроекта в Госсуде на том основании, что работа над ними якобы проводилась антиконституционно.
«На фоне сегодняшнего худшего за время войны обстрела Украины поступила информация, что фракция EKRE (за исключением Райна Эплера) обратилась в госсуд с жалобой для отмены всех принятых Рийгикогу перед рождеством решений о помощи Украине», - сообщила председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) в соцсетях и добавила, что у нее нет слов.
Аккерманн написала, что в первую неделю нового года начнется составление мнения финансовой комиссии для госсуда. «EKRE говорит, что не хочет помогать Украине таким образом, но не говорит, каким образом хотела бы помогать. Когда я была министром финансов, то во время создания совместных пакетов помощи ЕС я слышала точно такие же высказывания от министра финансов Венгрии. Венгерское государство и лидер оппозиции EKRE всеми средствами пытаются помешать поддержке Украины», - написала Аккерманн.
По словам члена фракции EKRE Хенна Пыллуаас, фракция обратилась в госсуд из-за метода работы над законопроектами. «Грубо нарушили как закон о нашей работе и регламенте, так и конституцию. Мы поддержали часть законопроектов, которые поддержали бы Украину. Мы были против тех, где крупные средства обещали западным фондам, которые или сами сожрут эти деньги, или переведут их в сферу гендерного равноправия и зеленого переворота, что нисколько не поможет Украине», - сказал Пыллуаас.
По словам Пыллуааса, финансовая комиссия заявила, что предложения о поправках от EKRE противоречат конституции и их даже не будут рассматривать. «Никогда такого не было. У каждого депутата Рийгикогу есть право подавать предложения о поправках. Среди них не было ни одного антиконституционного или антиэстонского».
«Один пакет предложений о поправках заключался в том, что они предложили, чтобы проценты выплачивали Арво Халлик (супруг Каи Каллас) и Йоханна-Мария Лехтме, что показалось им смешным, но на самом деле не смешно и не соответствует конституции. Это нельзя выносить на голосование в зале», - сказала Аккерманн Postimees.
Депутаты EKRE также пытались изменить сумму. «Но суммы определяет ключ, процент доходов всего населения. Так что невозможно изменить сумму, поскольку это противоречит указанному в договоре ключу», - пояснила Аккерманн.
Эстония обязалась в период 2024–2027 выплатить в бюджет ЕС процентные выплаты по предоставленному ЕС Украине кредиту в размере до 5 890 628 евро.
Участие Эстонской Республики в Банке развития Совета Европы в период 2023-2026 увеличат на 9,87 миллиона евро. После увеличения капитала участие Эстонии в банке составит 22 595 000 евро. Согласно пояснительной записке, банк благодаря увеличению капитала сможет лучше соответствовать возросшим потребностям клиентов в финансировании: в странах блока произошел ряд кризисов, повысивших потребности в кредитах. Банк также намерен начать деятельность в поддержку Украины.
Европейскому инвестиционному банку предоставят государственную гарантию в размере 10 млн евро в поддержку восстановления Украины.
Против законопроектов проголосовала только фракция EKRE.