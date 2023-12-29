Решали больше двух лет: рабочая группа пришла к выводу, нужна ли Эстонии атомная электростанция

В течение двух с половиной лет рабочая группа анализировала потенциал небольших модульных реакторов, следуя инструкции Международного агентства атомной энергетики (IAEA). Согласно заключениям отчета, атомная энергия стала бы дополнительной поддержкой для возобновляемой энергии. Хотя это потребует основательной подготовки, рабочая группа считает, что при своевременном планировании, достаточном финансировании, политической и народной поддержке внедрение атомной энергетики в Эстонии осуществимо, передало Министерство климата.

Для внедрения атомной энергетики в стране без предшествующего опыта потребуются годы подготовки, до начала производства электроэнергии на АЭС ушло бы 9-11 лет. Если будет решено использовать атомную энергию, в качестве следующего шага в Эстонии следует приступить к подготовке правовых рамок, разработке компетенций и процессу выбора места для АЭС.

Для регулирования безопасной атомной энергии следует создать новое госучреждение, в котором в период эксплуатации АЭС работало бы около 80 человек. Наряду с уже имеющимися 18 специалистами отдела климата и радиации Департамента окружающей среды, которые вошли бы в состав нового учреждения, для него также пришлось бы нанять более 60 сотрудников, в том числе около двадцати специалистов в сфере атомной энергии, часть которых по крайней мере в первые годы была бы иностранцами.

При условии, что строительство АЭС финансирует частный сектор, а роль государства будет заключаться в создании правовых рамок, затраты из госбюджета с начала атомной программы до начала производства электроэнергии на АЭС, то есть за период в 9-11 лет составили бы в общей сложности порядка 73 млн евро. К этому добавятся затраты на развитие спасательных возможностей, точный размер которых можно будет прогнозировать на поздних этапах.

Внедрение атомной энергетики принесло бы государству дополнительные доходы в виде возросших налоговых поступлений и оживления экономической деятельности, которые предположительно превысили бы затраты на создание государственных рамок и содержание еще на этапе строительства АЭС.

Согласно отчету, Эстонии подходят небольшие модульные реакторы мощностью менее 400 мегавольт-амперов. При выборе технологии важно учитывать опыт и надежность поставки топлива. Запускать ли в Эстонии программу атомной энергетики, в первые месяцы 2024 года начнут обсуждать правительство и Рийгикогу.