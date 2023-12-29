КОШМАР НАЯВУ ⟩ Авария, оборвавшая жизни двух молодых людей в Ярвамаа, сложилась исключительно из плохих обстоятельств

Прокурор Ляэнеского района Мерике Лугна подтвердила, что Ляэнеская префектура с разрешения прокуратуры закрыла уголовное дело о трагическом дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли два человека на дороге Таллинн-Рапла-Тюри. «В ходе производства по уголовному делу установлено, что виновником ДТП стал 20-летний мужчина, управлявший транспортным средством, который погиб в результате ДТП, – сказала она. – Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что молодой человек, управлявший автомобилем, находился в легком состоянии алкогольного опьянения, пассажир – в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе расследования выяснилось, что водитель, имеющий соответствующее водительское удостоверение, был пристегнут ремнем безопасности, пассажир не был пристегнут ремнем безопасности».